JP Morgan понизил рекомендацию по еврооблигациям Ощадбанка и Укрэксимбанка

JP Morgan понизил рекомендации по еврооблигациям государственных Ощадбанка (с погашением в 2023 и 2025 годах) и Укрэксимбанка (с погашением в 2022 и 2025 годах) с "нейтральной" до "ниже рынка" (UW) из-за суверенных рисков, говорится в обзоре об украинских банках, выпущенном 30 апреля.

Согласно документу, такое решение связано с неопределенностью в отношении экономической политики правительства, предстоящими парламентскими выборами и риском расколотого и популистского парламента, которые могут увеличить внешнюю уязвимость Украины.

JP Morgan напоминает, что Украина продолжает испытывать значительные потребности во внешнем финансировании и требует стабильного доступа к иностранному финансированию; который может оказаться под угрозой, так как вероятность выделения МВФ средств стране в этом году невысока.

По мнению JP Morgan, спреды в 120-140 базисных пунктов к суверену по длинным еврооблигациям двух указанных госбанков в конце апреля не слишком привлекательны. В то же время, по мнению авторов обзора, дополнительные риски в отношении внешнего долга госбанков относительно суверенного внешнего долга невелики, так как объем этого долга банков управляемый ($3,2 млрд - 16% обязательств для Ощадбанка и 40% - для Укрэксимбанка), что ограничивает выгоды для государства от реструктуризации возможной реструктуризации банковского долга.

JP Morgan также считает, что государство должно быть заинтересовано в продолжении работы обоих банков, являющихся системными и входящих в тройку крупнейших в стране.

По мнению авторов обзора, важно отслеживать изменения в кредитоспособности банков, от которых может зависеть вероятность потенциальной реструктуризации долга, поддержка государства и отношение Нацбанка Украины. JP Morgan уточняет, что с учетом большего внешнего долга и потенциально более высокой потребности в капитале по стресс-тестам Нацбанка, в целом более осторожен в отношении Укрэксимбанка, сравнивая его с Ощадбанком. В обзоре говорится также, что потенциально вопрос реструктуризации долга может возникнуть, однако на данный момент JP Morgan не рассматривает этот вариант как базовый ни для одного из этих двух госбанков.

В документе также говорится, что "директивное" кредитование является еще одной областью риска для государственных банков, и такое кредитование может быть чувствительным к изменениям политической власти.

JP Morgan напоминает, что с 2014 года государство влило в капитал Ощадбанка и Укрэксимбанка соответственно 31 млрд грн и 23 млрд грн, что позволило им на 80% покрыть резервами проблемные кредиты, составляющие до 60% портфеля, хотя слабая прибыльность банков остается источником беспокойства.

Как отмечается в отчете, благодаря значительному объему ликвидных валютных активов и высокой стоимости внешних валютных заимствований по сравнению с внутренними валютными депозитами выпуск еврооблигаций Ощадбанка и Укрэксимбанка в ближайшее время маловероятен, тогда как выпуск гривневых облигаций возможен.

