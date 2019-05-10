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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

lifecell подал в суд на АМКУ

 Стас Юрасов / ЛІГА.net

Третий по величине абонентской базы мобильный оператор lifecell не прекращает попыток доказать, что его два более крупных конкурента - Киевстар и Vodafone Ukraine - пренебрегают монопольными положением и сдерживают конуренцию.

Как стало известно LIGA.net, Хозяйственный суд Киева рассматривает иск lifecell к Антимонопольному комитету. Оператор требует отменить решение ведомства от 3 октября 2018 года, которым не было установлено в действиях Vodafone и Киевстар признаков злоупотребления доминирующим положением.

В lifecell считают, что указанные операторы устанавливают необоснованно высокие цены для звонков своих абонентов на номера абонентов других операторов в регионах их лидерства. А полученную денежную выгоду они используют для субсидирования оказания услуг в других регионах, где их позиции слабее.

"По нашему мнению, вследствие процедурных нарушений Антимонопольным комитетом были не полностью установлены и исследованы обстоятельства дела, что повлекло за собой вынесение незаконного решения", - уточнили в пресс-службе lifecell.

C чего начиналось?

Еще летом 2015 года мобильный оператор lifecell обратился в АМКУ с жалобой на Киевстар и Vodafone (тогда МТС Украина). В компании посчитали, что синий и красный операторы намеренно не конкурируют друг с другом в регионах, где каждый из них имеет существенное преимущество (Vodafone - на востоке, Киевстар - на западе).

Для доказательства этого утверждения lifecell выбрал временной отрезок с 2012 по первую половину 2015 года. На примере Хмельницкой области игрок продемонстрировал, что Киевстар по количеству sim-карт имел долю на уровне 79%.

lifecell подал в суд на АМКУ

 

Антимонопольный комитет начал исследование. Целых три года понадобилось на то, чтобы его завершить.

Признаки нарушений не установлены

В итоговом решении ведомство указало, что наличие специальных предложений в регионах никак не может свидетельствовать о наличии барьеров, а наоборот является проявлением конкуренции и борьбы за абонентов. А средний чек, по данным АМКУ, вообще указывает на то, что в Украине мобильная связь - одна из самых дешевых в мире.

Также в комитете отметили, что жалобы граждан касались преимущественно начисления ежедневной абонентской платы, перевода с одного тарифного плана на другой, увеличения платы за соединение, а не региональных предложений.

В lifecell отмечают, что региональные тарифы у их конкурентов сохраняются. И, мол, проблема остается нерешенной. А в самом тексте решения АМКУ lifecell утверждает, что теряет абонентов именно в тех областях, где у его конкурента больше 50% рынка.

Звонить стало проще

Статистика последних лет (2016-2018), показывает, что барьеры между сетями конкурентов немного уменьшились. Количество звонков на чужие мобильные сети растет, так как телеком-регулятор снизил регулируемую ставку доступа на сети операторов с 23 до 15 копеек. Так, если исходящих из сети минут всех операторов вместе взятых в 2016 году было 8,6 млрд, то в 2018 - 12,5 млрд. Хотя объем внутрисетевого общения по-прежнему превалирует - 163,7 млрд минут в прошлом году.

lifecell подал в суд на АМКУ

 

На сайте Киевстар при просмотре актуальной линейки тарифов можно выбрать регион. Если сравнить Киевскую область с Хмельницкой, то тарифы будут одинаковыми. Аналогичная ситуация с тарифами Vodafone. Хотя у операторов могут появляться акционные тарифы в областях.

Собеседник редакции в одном из трех мобильных операторов говорит, что возможная цель lifecell - добиться после решения АМКУ в их пользу регулируемого тарифа по всей Украине или хотя бы регулирования его верхней границы. Это в принципе подтверждается тезисами lifecell в тексте решения комитета. Оператор просит предоставить рекомендации по снижению тарифов конкурентов, ориентированных на потребителей в областях со значительным абонентской базой до уровня тарифов в других регионах.
 

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