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lifecell подал в суд на АМКУ
09:23 10.05.2019 |
Третий по величине абонентской базы мобильный оператор lifecell не прекращает попыток доказать, что его два более крупных конкурента - Киевстар и Vodafone Ukraine - пренебрегают монопольными положением и сдерживают конуренцию.
Как стало известно LIGA.net, Хозяйственный суд Киева рассматривает иск lifecell к Антимонопольному комитету. Оператор требует отменить решение ведомства от 3 октября 2018 года, которым не было установлено в действиях Vodafone и Киевстар признаков злоупотребления доминирующим положением.
В lifecell считают, что указанные операторы устанавливают необоснованно высокие цены для звонков своих абонентов на номера абонентов других операторов в регионах их лидерства. А полученную денежную выгоду они используют для субсидирования оказания услуг в других регионах, где их позиции слабее.
"По нашему мнению, вследствие процедурных нарушений Антимонопольным комитетом были не полностью установлены и исследованы обстоятельства дела, что повлекло за собой вынесение незаконного решения", - уточнили в пресс-службе lifecell.
C чего начиналось?
Еще летом 2015 года мобильный оператор lifecell обратился в АМКУ с жалобой на Киевстар и Vodafone (тогда МТС Украина). В компании посчитали, что синий и красный операторы намеренно не конкурируют друг с другом в регионах, где каждый из них имеет существенное преимущество (Vodafone - на востоке, Киевстар - на западе).
Для доказательства этого утверждения lifecell выбрал временной отрезок с 2012 по первую половину 2015 года. На примере Хмельницкой области игрок продемонстрировал, что Киевстар по количеству sim-карт имел долю на уровне 79%.
Антимонопольный комитет начал исследование. Целых три года понадобилось на то, чтобы его завершить.
Признаки нарушений не установлены
В итоговом решении ведомство указало, что наличие специальных предложений в регионах никак не может свидетельствовать о наличии барьеров, а наоборот является проявлением конкуренции и борьбы за абонентов. А средний чек, по данным АМКУ, вообще указывает на то, что в Украине мобильная связь - одна из самых дешевых в мире.
Также в комитете отметили, что жалобы граждан касались преимущественно начисления ежедневной абонентской платы, перевода с одного тарифного плана на другой, увеличения платы за соединение, а не региональных предложений.
В lifecell отмечают, что региональные тарифы у их конкурентов сохраняются. И, мол, проблема остается нерешенной. А в самом тексте решения АМКУ lifecell утверждает, что теряет абонентов именно в тех областях, где у его конкурента больше 50% рынка.
Звонить стало проще
Статистика последних лет (2016-2018), показывает, что барьеры между сетями конкурентов немного уменьшились. Количество звонков на чужие мобильные сети растет, так как телеком-регулятор снизил регулируемую ставку доступа на сети операторов с 23 до 15 копеек. Так, если исходящих из сети минут всех операторов вместе взятых в 2016 году было 8,6 млрд, то в 2018 - 12,5 млрд. Хотя объем внутрисетевого общения по-прежнему превалирует - 163,7 млрд минут в прошлом году.
На сайте Киевстар при просмотре актуальной линейки тарифов можно выбрать регион. Если сравнить Киевскую область с Хмельницкой, то тарифы будут одинаковыми. Аналогичная ситуация с тарифами Vodafone. Хотя у операторов могут появляться акционные тарифы в областях.
Собеседник редакции в одном из трех мобильных операторов говорит, что возможная цель lifecell - добиться после решения АМКУ в их пользу регулируемого тарифа по всей Украине или хотя бы регулирования его верхней границы. Это в принципе подтверждается тезисами lifecell в тексте решения комитета. Оператор просит предоставить рекомендации по снижению тарифов конкурентов, ориентированных на потребителей в областях со значительным абонентской базой до уровня тарифов в других регионах.
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