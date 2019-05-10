Государственная зерновая корпорация увеличила продажи готовой продукции в Украине на 42%

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в 2018/2019 маркетинговом году увеличила продажи готовой продукции на внутреннем рынке почти на 42% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает пресс-служба ГПЗКУ.

"По результатам 10 месяцев 2018/19 маркетингового года объем реализации готовой продукции на внутренний рынок составляет 92,7 тыс. тонн, в то время как результат всего предыдущего сезона 2017/18 МГ составил лишь 65,4 тыс. тонн. Таким образом, госкорпорацией было реализовано почти на 42% продукции больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такого результата ГПЗКУ достигла, в частности, путем выхода в розничные торговые сети и расширения ассортимента готовой продукции. При этом корпорация получила более 50 новых контрагентов.

По информации пресс-службы, в ближайшее время такая продукция ГПЗКУ, как пшеничная мука, крупа гречневая, подсолнечное масло, рис и сахар, будет представлена в нескольких крупных торговых сетях: "Эко маркет", Billa, Fozzy, "Фуршет", "Брусничка", "Лоток", "Континент" и "Таврия В".

Отмечается, что для собственного производства и фасовки пищевых продуктов на предприятиях ГПЗКУ используют сырье только высочайшего качества. Готовые пищевые продукты производят в соответствии с системой управления безопасностью производства пищевых продуктов ISO 22000:2005 НАССР, внедренной на всех перерабатывающих предприятиях корпорации.

Как сообщал Укринформ, созданное в 2010 году публичное акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - национальный оператор зернового рынка Украины, лидер в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых.

В 2018 году ГПЗКУ инвестировала в оптимизацию производства, модернизацию оборудования и развитие переработки 101 млн грн.

На 2019 год корпорация планирует энергомодернизацию своих зернохранилищ и наращивание мощностей собственной перевалки зерна морем. Также будет продолжаться процесс адаптации перерабатывающих филиалов ГПЗКУ к требованиям системы безопасности пищевых продуктов 22000:2005 (HACCP). Запланированные расходы на капитальные инвестиции в нынешнем году - 179,8 млн грн. Ожидается, что такие капиталовложения позволят увеличить производство муки на 15%, или до 26 тыс. тонн в год, и усилить присутствие корпорации на внутреннем рынке Украины.