Финансовые новости
- |
- 10.05.19
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Государственная зерновая корпорация увеличила продажи готовой продукции в Украине на 42%
07:35 10.05.2019 |
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в 2018/2019 маркетинговом году увеличила продажи готовой продукции на внутреннем рынке почти на 42% по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщает пресс-служба ГПЗКУ.
"По результатам 10 месяцев 2018/19 маркетингового года объем реализации готовой продукции на внутренний рынок составляет 92,7 тыс. тонн, в то время как результат всего предыдущего сезона 2017/18 МГ составил лишь 65,4 тыс. тонн. Таким образом, госкорпорацией было реализовано почти на 42% продукции больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такого результата ГПЗКУ достигла, в частности, путем выхода в розничные торговые сети и расширения ассортимента готовой продукции. При этом корпорация получила более 50 новых контрагентов.
По информации пресс-службы, в ближайшее время такая продукция ГПЗКУ, как пшеничная мука, крупа гречневая, подсолнечное масло, рис и сахар, будет представлена в нескольких крупных торговых сетях: "Эко маркет", Billa, Fozzy, "Фуршет", "Брусничка", "Лоток", "Континент" и "Таврия В".
Отмечается, что для собственного производства и фасовки пищевых продуктов на предприятиях ГПЗКУ используют сырье только высочайшего качества. Готовые пищевые продукты производят в соответствии с системой управления безопасностью производства пищевых продуктов ISO 22000:2005 НАССР, внедренной на всех перерабатывающих предприятиях корпорации.
Как сообщал Укринформ, созданное в 2010 году публичное акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - национальный оператор зернового рынка Украины, лидер в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых.
В 2018 году ГПЗКУ инвестировала в оптимизацию производства, модернизацию оборудования и развитие переработки 101 млн грн.
На 2019 год корпорация планирует энергомодернизацию своих зернохранилищ и наращивание мощностей собственной перевалки зерна морем. Также будет продолжаться процесс адаптации перерабатывающих филиалов ГПЗКУ к требованиям системы безопасности пищевых продуктов 22000:2005 (HACCP). Запланированные расходы на капитальные инвестиции в нынешнем году - 179,8 млн грн. Ожидается, что такие капиталовложения позволят увеличить производство муки на 15%, или до 26 тыс. тонн в год, и усилить присутствие корпорации на внутреннем рынке Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке скатывается на новые минимумы
|Национал-большевик Коломойский: Почему Зеленскому придется рвать с олигархом
|«Конструктивная шавка». Почему Коломойский презирает Зеленского
|Шарий-стайл НАБУ. Зачем спикеру Парубию шьют «коррупционный заплыв»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Государственная зерновая корпорация увеличила продажи готовой продукции в Украине на 42%
|УкрСиббанк направит на выплату дивидендов 2,527 млрд грн за 2018г
|Количество жалоб на страховщиков за последние шесть месяцев сократилось на 9,3% - Нацкомфинуслуг
|УкрСиббанк в I кв.-2019 увеличил чистую прибыль на 1,8%
|Укрзализныця за прошлый год почти на 80% увеличила чистую прибыль - Кравцов
|Суд отменил 60-миллионные требования фискалов к МАУ Коломойского
|Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ООО «Трейд Коммодити»
Это интересно
|Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10
|Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты
|ASUS начинает применять жидкий металл в системах охлаждения ноутбуков
|Каждые две-три недели Apple покупает по одной компании
|Топ-3 апрельского рейтинга AnTuTu оккупирован смартфонами Xiaomi
|Украинский стартап подал иск против Apple
|Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер