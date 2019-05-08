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Количество жалоб на страховщиков за последние шесть месяцев сократилось на 9,3% - Нацкомфинуслуг
15:13 08.05.2019 |
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в октябре 2018 года - марте 2019 года получила 2,376 тыс. обращений и жалоб на работу страховых компаний, что на 244, или 9,3%, меньше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов, сообщается на сайте регулятора.
Лидерами по количеству поступивших жалоб, согласно данным комиссии, стали СК "Галицкая" (177, довыплачено 5,4 млн грн), НАСК "Оранта" (158, 2,98 млн грн), СК "Омега" (150, 4,64 млн грн), СК "Провидна" (88, 4,06 млн грн), УАСК "АСКА" (78, 2,24 млн грн.)
По информации Нацкомфинуслуг, на указанные компании за отчетный период в целом поступило 651 жалоба. Общий объем выплат страховых возмещений по итогам рассмотрения обращений составил 19,32 млн грн.
В целом общий объем выплат страхового возмещения страховыми компаниями по итогам рассмотрения комиссией обращений за указанный период составил 70,48 млн грн.
Как отмечает Нацкомфинуслуг, обращения поступали от физических и юридических лиц, включая народных депутатов, Кабинет министров, Администрацию президента, парламентские комитеты, министерства и ведомства.
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