Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ООО «Трейд Коммодити»

Об этом говорится в сообщении на сайте Высшего хозяйственного суда Украины.

Соответствующее решение суд принял 7 мая. Банкротство «Трейд Коммодити» инициировано ООО «Нова Трейд Групп».

Поводом для иска стал долг в 2,7 млн грн. Право требовать этот долг «Нова Трейд Групп» получила от ООО «Оптимум-В» по договору переуступки долга от сентября 2018 г.

Напомним, ООО «Трейд Коммодити» обрело общественную известность в 2017 г., после расследования Национального антикоррупционного бюро, которое подозревает ее должностных лиц в присвоении 149 млн грн бюджетных средств при поставке топлива летом 2016 г.

В октябре 2017 г. детективы НАБУ добились ареста счетов и активов «Трейд Коммодити». После этого основная хозяйственная деятельность перешла к аффилированным компаниям - «Август Пром», «Оптимус Коннекшн», «Фирма «Фидея», «Торум», «Ферст Групп», «Мета Ойл», «Скайторг» и пр., которые входят в так называемую группу «Трейд Коммодити».

В течение 2018 г. в процедуру банкротства ушли другие аффилированные с «Трейд Коммодити» компании - «Химпродторг ЛТД» и «Укр Петрол»

Справка enkorr

Группа «Трейд Коммодити» в начале 2016 г. стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 г. на нее приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 г. - 60%) и 40% - на «Укрзализныцю» (в 2017 г. - 50%).

Журналистские расследования указывают на поддержку «Трейд Коммодити» со стороны руководства фракции БПП, в частности депутата Александра Грановского. 16 октября 2017 г. бизнесмен Андрей Адамовский, ранее известный своим сотрудничеством с А. Грановским, заявил, что является «одним из инвесторов» этой компании. Вторым инвестором был назван Владимир Трофименко. На данный момент он, как и учредитель «Трейд Коммодити» Вадим Майко, находятся под следствием НАБУ.

В 2018 г. компании группы «Трейд Коммодити» импортировали 164 тыс. т ДТ (+1,2% к 2017 г.) и 196 тыс. т авиационного топлива (+76%).