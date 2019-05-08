УкрСиббанк в I кв.-2019 увеличил чистую прибыль на 1,8%

Чистая прибыль УкрСиббанка (Киев) по итогам января-марта 2019 года составила 622,927 млн грн, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, текст которого размещен на его сайте, чистый доход от банковской деятельности в первом квартале текущего года возрос на 16,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 1,577 млрд грн.

Активы за три месяца сократились на 5,3% - до 43,238 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 12,8%, до 22,807 млрд грн.

Обязательства банка с начала года снизились на 7,5% - до 41,89 млрд грн, собственный капитал возрос на 9,3% - до 7,348 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 5,069 млрд грн.

УкрСиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития - 40%.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года по размеру общих активов (56,498 млрд грн) УкрСиббанк занимал 9-е место среди 77 действовавших банков в Украине.