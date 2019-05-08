УкрСиббанк направит на выплату дивидендов 2,527 млрд грн за 2018г

УкрСиббанк (Киев) выплатит дивиденды за 2018 год в размере 2,527 млрд грн, в том числе 1,213 млрд грн по привилегированным акциям, тогда как за 2017 год финучреждение начислило 1,2 млрд грн дивидендов.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, по решению собрания акционеров от 26 апреля выплата дивидендов по привилегированным акциям будет осуществляться с 27 мая до 30 июня этого года, по простым акциям - с 27 мая до 26 октября 2019 года.

Согласно отчетности, чистая прибыль банка в 2018 году составила 2,659 млрд грн по сравнению с 1,467 млрд грн годом ранее.

Оставшиеся 5% чистой прибыли акционеры направят в резервный фонд.

В прошлом году банк также направил 5% чистой прибыли в резервный фонд, еще 194,07 млн грн - на покрытие накопленного убытка прошлых лет.

УкрСиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития - 40%.

По размеру общих активов по состоянию на 1 января 2019 года (56,498 млрд грн) УкрСиббанк занимал 9-е место среди 77 действовавших банков в Украине.



