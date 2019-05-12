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Райффайзен Банк Аваль направит на выплату дивидендов владельцам простых акций 3,561 млрд грн
10:58 11.05.2019 |
Райффайзен Банк Аваль (Киев) решил направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 3 млрд 560,6 млн грн.
Как сообщается в пресс-релизе банка, такое решение приняли его акционеры на ежегодном годовом собрании в среду.
"Согласно утвержденным на собрании годовым результатам деятельности Райффайзен Банка Аваль и его дочерних предприятий, прибыль банка за 2018 год составила 5 млрд 87,9 млн грн. Она будет распределена следующим образом: 0,7 млн грн - на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций банка, около 1 млрд 526,7 млн грн - в резервный фонд банка, еще около 3 млрд 560,6 млн грн будут выплачены в виде дивидендов владельцам простых акций банка", говорится в сообщении.
Акционеры также решили ввести в состав наблюдательного совета Элизабет Гейер-Шалль и Гельмута Брайта вместо Джозефа Эберле та Роберта Фрица. В состав набсовета банка входят девять лиц. Его главой является Мартин Грюль.
Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2019 года, Raiffeisen Bank International владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР - 30%.
Согласно данным Нацбанка Украины, Райффайзен Банк Аваль на 1 января 2019 года по размеру общих активов занимал 5-е место (83,664 млрд грн) среди 77 действующих в стране банков.
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