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Индустриалбанк не будет выплачивать акционерам дивиденды за 2018 год
15:22 07.05.2019 |
Индустриалбанк (Киев) решил не выплачивать акционерам дивиденды за 2018 год, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка со ссылкой на решение собрания акционеров в среду.
"На собрании акционеров 24 апреля принято решение не выплачивать дивиденды. Чистая прибыль банка в 2018 году составила 14,51 млн грн, из которой 5% будет направлено в резервный фонд, оставшаяся часть прибыли остается нераспределенной", - сказал представитель пресс-службы.
Экспресс-Банк был объединен с Индустриалбанком в декабре 2017 года.
Индустриалбанк основан в 1990 году. По данным НБУ, на 1 января 2019 года Роза Дворецкая прямо и опосредованно владела 69,803132% акций.
Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года по размеру общих активов (5,519 млрд грн) Индустриалбанк занимал 26-е место среди 77 действовавших в стране банков.
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В отчете уточняется, что непросроченные обесцененные кредиты, связанные с бывшими акционерами, на конец 2018 года составляли 13,82 млрд грн, просроченные менее чем 30 дней - 4,44 млрд грн, просроченные от 31 до 180 дней - 0,36 млрд грн, просроченные от 181 до 360 дней - 5,25 млрд грн, просроченные более чем 361 день - 188,9 млрд грн.
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