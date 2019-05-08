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«Банк 3/4» направит на выплату дивидендов 44,38 млн грн
12:38 07.05.2019 |
Акционер ПАО "Банк3/4" (Киев) в среду принял решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 44,38 млн грн.
Как сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКФР), размер дивидендов на одну акцию составит 1,268 тыс. грн.
Выплата дивидендов будет осуществлена в период 20 мая по 10 июля 2019 года.
По данным НБУ, чистая прибыль "Банка3/4" в 2018 году составила 46,748 млн грн.
"Банк 3/4" основан в 2008 году. Его единственным акционером на 1 января 2019 года являлся Вадим Ищенко.
Согласно данным НБУ, к 1 января 2019 года по размеру активов (1,045 млрд грн) "Банк 3/4" занимал 54-е место среди 77 украинских банков.
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В отчете уточняется, что непросроченные обесцененные кредиты, связанные с бывшими акционерами, на конец 2018 года составляли 13,82 млрд грн, просроченные менее чем 30 дней - 4,44 млрд грн, просроченные от 31 до 180 дней - 0,36 млрд грн, просроченные от 181 до 360 дней - 5,25 млрд грн, просроченные более чем 361 день - 188,9 млрд грн.
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