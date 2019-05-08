Чистая прибыль Укрэксимбанка в I кв.-2019 выросла на 52,9%

Чистая прибыль государственного Укрэксимбанка (Киев) в январе-марте 2019 года составила 395,323 млн грн, что на 52,9% больше, что аналогичный период 2018 года (258,592 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Чистые процентные доходы банка за первые три месяца года снизились на 39,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 355,427 млн грн.

Его активы с начала года возросли на 0,6% - до 162,523 млрд грн, при этом кредиты клиентам уменьшились на 4,2% - до 69,429 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года выросли на 0,4% - до 153,804 млрд грн.

Уставный капитал банка в первом квартале сохранился на уровне 38,730 млрд грн, а совокупный собственный капитал вырос на 3,3% - до 8,718 млрд грн.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов (232,064 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 77 действовавших в стране банков.