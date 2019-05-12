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Чистая прибыль Райффайзен Банка Аваль в I кв.-2019 уменьшилась на 21,9%
11:20 11.05.2019 |
Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев) в январе-марте 2019 года составила 1,079 млрд грн, что на 21,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1,381 млрд грн).
Как указывается в квартальной отчетности банка на его сайте, чистые процентные доходы банка за первые три месяца текущего года выросли на 6,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 1,740 млрд грн.
Его активы с начала года уменьшились на 3,8% - до 70,526 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 3,3% - до 45,278 млрд грн.
Обязательства банка с начала года сократились на 6,3% - до 57,804 млрд грн.
Уставный капитал банка в первом квартале не изменился - 6,153 млрд грн, а совокупный собственный капитал вырос на 9,4%, до 12,721 млрд грн.
Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2019 года, Raiffeisen Bank International владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР - 30%.
Согласно данным Нацбанка Украины, Райффайзен Банк Аваль на 1 января 2019 года по размеру общих активов занимал 5-е место (83,664 млрд грн) среди 77 действующих в стране банков.
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