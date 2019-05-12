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Ш/у «Покровское» «Метинвеста»-«Донецкстали» завершило 2018г с убытком 1 млрд грн против втрое большей прибыли годом ранее
11:32 11.05.2019 |
Крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), миноритарием которого в 2018 году стала группа "Метинвест", завершил 2018 год с консолидированным чистым убытком 1 млрд 77,639 млн грн, тогда как в 2017 году получил чистую прибыль 2 млрд 8,075 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, консолидированный доналоговый убыток составил 1 млрд 336,732 млн грн, тогда как в 2017 году доналоговая прибыль была равна 1 млрд 968,401 млн грн.
Ш/у в 2018 году сократило чистый доход на 21,1% - до 7 млрд 267,002 млн грн.
Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 1 млрд 105,222 млн грн.
Как сообщалось, группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входит несколько предприятий, занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.
Также сообщалось, что холдинговая компания Fintest Trading Co Limited (Кипр) группы "Донецксталь" продала 40,847688% ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.).
По данным ЧАО "Ш/у "Покровское" на конец 2018 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владеет 9,989% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежат компании Altana Limited (Виргинские острова), Misandyco Holdings LTD (Кипр) и Treimur Investments Limited (Виргинские острова). Кроме того, компания ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) владеет 57,29% акций Ш/у "Покровское".
Шахтоуправление "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") до недавнего времени входило в промышленно-финансовую группу "Донецксталь", основным собственником которой является Виктор Нусенкис.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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