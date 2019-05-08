Мисто Банк имеет недостаточное покрытие ликвидностью - НБУ

Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) по всем валютам Мисто Банка (Одесса) по состоянию на 1 апреля 2019 года находился ниже норматива, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, норматив LCR по всем валютам Мисто Банка на указанную дату находился на уровне 47,54% при необходимом минимальном уровне 80%.

Достаточность капитала (норматив Н2) у всех банков на 1 апреля находилась выше требуемых 10%.

Как сообщалось, Нацбанк в конце 2018 года утвердил введение с 1 декабря 2018 года обязательного норматива ликвидности - коэффициента покрытия ликвидности (LCR).

Начальное минимальное значение норматива LCR установлено на уровне 80%. Затем оно поэтапно будет повышаться в соответствии со следующим графиком: с 1 июня 2019 года - до 90%, с 1 декабря 2019 года - до 100%.

Банки рассчитывают LCR ежедневно, начиная с 1 декабря 2018 года. Значение нормативов LCR определяется как 30-дневная среднеарифметическая скользящая величина. Таким образом, первой отчетной датой для нормативов LCR определено 31 декабря 2018 года. Вместе с тем, публикация информации о выполнении LCR в разрезе банков стартовала с января 2019 года.

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ на 1 января 2019 года основными акционерами финучреждения являлись Иван Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,180668% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер - 1,811499%.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов банк занимал 41-е место (1,874 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.