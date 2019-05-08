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Мисто Банк имеет недостаточное покрытие ликвидностью - НБУ
08:57 07.05.2019 |
Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) по всем валютам Мисто Банка (Одесса) по состоянию на 1 апреля 2019 года находился ниже норматива, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, норматив LCR по всем валютам Мисто Банка на указанную дату находился на уровне 47,54% при необходимом минимальном уровне 80%.
Достаточность капитала (норматив Н2) у всех банков на 1 апреля находилась выше требуемых 10%.
Как сообщалось, Нацбанк в конце 2018 года утвердил введение с 1 декабря 2018 года обязательного норматива ликвидности - коэффициента покрытия ликвидности (LCR).
Начальное минимальное значение норматива LCR установлено на уровне 80%. Затем оно поэтапно будет повышаться в соответствии со следующим графиком: с 1 июня 2019 года - до 90%, с 1 декабря 2019 года - до 100%.
Банки рассчитывают LCR ежедневно, начиная с 1 декабря 2018 года. Значение нормативов LCR определяется как 30-дневная среднеарифметическая скользящая величина. Таким образом, первой отчетной датой для нормативов LCR определено 31 декабря 2018 года. Вместе с тем, публикация информации о выполнении LCR в разрезе банков стартовала с января 2019 года.
Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ на 1 января 2019 года основными акционерами финучреждения являлись Иван Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,180668% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер - 1,811499%.
По данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов банк занимал 41-е место (1,874 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.
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В отчете уточняется, что непросроченные обесцененные кредиты, связанные с бывшими акционерами, на конец 2018 года составляли 13,82 млрд грн, просроченные менее чем 30 дней - 4,44 млрд грн, просроченные от 31 до 180 дней - 0,36 млрд грн, просроченные от 181 до 360 дней - 5,25 млрд грн, просроченные более чем 361 день - 188,9 млрд грн.
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