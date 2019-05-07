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«Нафтогаз» пожаловался в ЕС на антиконкурентные действия «Газпрома»
22:56 06.05.2019 |
Компания "Нафтогаз Украины" направила в Европейскую комиссию жалобу на антиконкурентные действия российского "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник, 6 мая, на корпоративной странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
По его словам, в жалобе, подготовленной совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами, подробно анализируется как "благодаря "Северному потоку - 2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа, "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию". Витренко также отметил, что в жалобе "Нафтогаза Украины" предложены "конкретные механизмы решения обозначенных в ней проблем".
По мнению главы компании, позитивное решение по жалобе позволит сохранить для Украины доходы от транзита российского газа в Европу, отсутствие которых "будет означать потерю 4 процентов ВВП и экономический спад уже в 2020 году". Кроме того, это может привести к снижению цены на импортируемый в Украину газ.
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