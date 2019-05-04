Финансовые новости
- |
- 04.05.19
- |
- 02:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Завод фотопленок Свема выставили на продажу за 400 000 грн
20:12 03.05.2019 |
Имущество заброшенного легендарного завода продадут за долги.
Завод видео - и фотопленок Свема в Шостке Сумской области хотят выставлен на продажу, сообщается на сайте Министерства юстиции.
Имущество заброшенного советского завода планируют продать на общую сумму 404 669 грн.
В основном перечне на продажу числятся:
- Трансформаторная подстанция - 29 951 грн;
- Насосная станция - 13 113 грн;
- Насосная станция артезианской воды - 82 572 грн;
- Насосная №2 - 105 273 грн;
- Здание - 3 370 грн;
- Боксы для автомашин (гараж) - 63 590 грн;
- Отделение стоков насосной - 9 602 грн;
- Распределительный пункт - 82 095 грн;
- Контора, бытовое помещение цеха - 15 103 грн.
Исходя из стоимости лотов, самыми ценными объектами являются насосные станции. Аукцион проведут 31 мая.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Гривня отыграла на межбане утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты
ТОП-НОВОСТИ
|Триумф победителя: Что Коломойский хочет получить от Украины
|«Заслон» и «Дуплет». Почему американские танки Эрдогана модернизирует Украина
|Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Завод фотопленок Свема выставили на продажу за 400 000 грн
|Владельцы Фортуна-банка через кредитные схемы вывели почти все деньги вкладчиков
|Реформирование Укроборонпрома: на май запланировали консультации с предприятиями
|Украина будет производить комплектующие к боеприпасам артиллерии Азербайджана
|В Украине будет две базовые авиакомпании - Омелян
|«Укрнафта» и Кременчугский НПЗ договорились о толлинговой модели взаимоотношений
Это интересно
|Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе
|Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android
|Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi
|Бюджетный прорыв. Представлен первый в мире встроенный в экран дактилоскоп для LCD
|Автомобили Tesla Model S и Model X модернизировали: увеличен запас хода, изменена подвеска и увеличена скорость зарядки
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету