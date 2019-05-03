Владельцы Фортуна-банка через кредитные схемы вывели почти все деньги вкладчиков

Фактически все деньги вкладчиков в АО «Фортуна-банк» были выведены владельцами банка через схемное кредитование.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Так, при балансовой стоимости активов (АО «Фортуна-банк» - ред.) на уровне 2322 млн грн балансовая стоимость кредитного портфеля составила 2238 млн грн. При этом, как отметила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталья Рудуха в эфире радио «Голос Столицы», фактически весь кредитный портфель банка составляют кредиты, выданные связанным лицам (около 2105 млн грн)», - говорится в сообщении.

Как было установлено уполномоченным лицом Фонда, по кредитным договорам на сумму 1551 млн грн не предполагалось никакого обеспечения, то есть кредиты были откровенно бланковые. Такая кредитная политика руководства банка практически лишила его кредиторов шанса на удовлетворение своих требований. Общая сумма акцептующих кредиторских требований составляет 991,8 млн грн, из которых погашено около 186 млн грн.

«Фактически банка нужно выплатить своим кредиторам еще около 700 млн грн, при этом оценочная стоимость его активов составляет только 595,2 млн грн», - отметили в Фонде гарантирования.

Как сообщалось, решением правления НБУ от 26 января 2017 года АО «ФОРТУНА-БАНК» было признано неплатежеспособным, после чего 27 января в банке была введена временная администрация. Процедура ликвидации банка начата 22 февраля 2017 года.

По состоянию на 1 апреля 2019 года вкладчикам банка в пределах гарантированной суммы выплачено 88,4 млн грн.