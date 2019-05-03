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Реформирование Укроборонпрома: на май запланировали консультации с предприятиями
08:09 03.05.2019 |
В мае планируется проведение круглых столов с государственными и частными предприятиями относительно будущей деятельности, концепции развития, в частности в рамках планов реформирования Укроборонпрома.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.
«Законопроект покажет четко, какие приложения выносятся на Укроборонпром, услышим многих. А также в мае планируем провести круглые столы с предприятиями - государственными и частными - о том, как они видят свое будущее», - сказал Кривонос.
По его убеждению, только выслушав различные мнения, выработав концепцию, можно эффективно двигаться дальше.
«Услышав всех, мы сможем выработать концепцию того, куда и как идти. Сможем реализовать это через тот законопроект, который возможно будет изменен, после того, как будут услышаны эти люди», - добавил заместитель Секретаря СНБО.
Как сообщал Укринформ, 26 апреля в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ликвидировать Государственный концерн «Укроборонпром» и определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики. Генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин заявил о готовности к аудиту и необходимости, прежде всего, сохранения достижений, належенных контактов и существующих проектов.
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