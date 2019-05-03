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Украина будет производить комплектующие к боеприпасам артиллерии Азербайджана
08:04 03.05.2019 |
Концерн "Укроборонпром" будет участвовать в боеприпасной программе Азербайджана, в частности, в производстве отдельных комплектующих к боеприпасам наземной артиллерии.
Об этом шла речь на встрече генерального директора ГК "Укроборонпром" Павла Букина с первым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Яхьей Мусаевым во время международной выставки IDEF-2019 в Стамбуле, сообщает пресс-служба концерна.
"Обсуждались вопросы участия предприятий Концерна в боеприпасной программе Азербайджана. В частности, относительно производства отдельных комплектующих к боеприпасам наземной артиллерии. Это обусловлено тем, что "Укроборонпром" имеет все необходимые технологии производства и промышленные мощности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также обсудили вопросы сотрудничества оборонных предприятий в части взаимного трансфера технологий. "Укроборонпром" проявил заинтересованность в приобретении в Азербайджане боеприпасов и средств ближнего боя.
По информации пресс-службы, украинская и азербайджанская стороны рассмотрели вопросы оптимальных путей реформирования оборонной отрасли в современных условиях. В частности, азербайджанская сторона проинформировала о создании на базе Министерства оборонной промышленности оборонного концерна "Азесилах", что облегчает привлечение инвестиций.
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