В Украине будет две базовые авиакомпании - Омелян

В Украине будут существовать как минимум две базовые авиакомпании, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала Прямый.

"Нам важно иметь базовые украинские авиакомпании. Это безусловно МАУ и новорожденный SkyUp", - сказал он.

Министр отметил, что на украинском авиационном рынке действуют правила свободной конкуренции, и напомнил, что в расконсервированном в марте терминале F аэропорта Борисполь уже базируются восемь авиакомпаний.

"В 2015 году средняя стоимость авиабилета из Киева в страны Евросоюза была ориентировочно $500, сейчас в 10 раз дешевле. На акциях есть возможность купить билеты даже за 5-10 евро", - сказал Омелян.

Ранее министр инфраструктуры исключил возможность того, что после победы на выборах президента Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский сможет восстановить свое монопольное влияние на авиационную отрасль.

Он добавил, что поддерживает компанию МАУ Коломойского из-за необходимости сохранения украинских компаний на рынке авиаперевозок.