Финансовые новости
- |
- 03.05.19
- |
- 09:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине будет две базовые авиакомпании - Омелян
18:20 02.05.2019 |
В Украине будут существовать как минимум две базовые авиакомпании, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала Прямый.
"Нам важно иметь базовые украинские авиакомпании. Это безусловно МАУ и новорожденный SkyUp", - сказал он.
Министр отметил, что на украинском авиационном рынке действуют правила свободной конкуренции, и напомнил, что в расконсервированном в марте терминале F аэропорта Борисполь уже базируются восемь авиакомпаний.
"В 2015 году средняя стоимость авиабилета из Киева в страны Евросоюза была ориентировочно $500, сейчас в 10 раз дешевле. На акциях есть возможность купить билеты даже за 5-10 евро", - сказал Омелян.
Ранее министр инфраструктуры исключил возможность того, что после победы на выборах президента Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский сможет восстановить свое монопольное влияние на авиационную отрасль.
Он добавил, что поддерживает компанию МАУ Коломойского из-за необходимости сохранения украинских компаний на рынке авиаперевозок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
|Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей
|Несостоявшееся перемирие. Что заставило «гибридов» перейти на Донбассе к новой тактике
|Виртуальный президент. Когда Зеленский предложит ввести должность вице-президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Владельцы Фортуна-банка через кредитные схемы вывели почти все деньги вкладчиков
|Реформирование Укроборонпрома: на май запланировали консультации с предприятиями
|Украина будет производить комплектующие к боеприпасам артиллерии Азербайджана
|В Украине будет две базовые авиакомпании - Омелян
|«Укрнафта» и Кременчугский НПЗ договорились о толлинговой модели взаимоотношений
|Приватбанк решил выплатить 11,52 млрд гривен дивидендов за 2018
Это интересно
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету
|Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ
|Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц
|Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?
|Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально
|H&M планирует продавать секонд–хэнд