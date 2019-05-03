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Приватбанк решил выплатить 11,52 млрд гривен дивидендов за 2018
12:18 02.05.2019 |
Приватбанк решил направить 11,52 млрд гривен (90% чистой прибыли за 2018 год) на выплату дивидендов акционеру банка - государству в лице Министерства финансов.
Об этом говорится в утвержденной наблюдательным советом и акционером банка годовой отчетности Приватбанка за 2018 год, передают Українські Новини.
Согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,798 млрд гривен.
Чистые активы Приватбанка на начало 2019 года составляют 278 млрд гривен, обязательства - 246,5 млрд гривен, капитал Приватбанка - 31,5 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.
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