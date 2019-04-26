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«АХА Страхование» станет «ARX»
11:25 26.04.2019 |
Компания завершит ребрендинг к середине августа.
Об этом FinClub сообщил председатель правления «АХА Страхование» Андрей Перетяжко.
«В июле мы начнем массовую кампанию по ребрендендингу и рассчитываем уже к середине августа полностью перейти на новое название», - сказал топ-менеджер. Компания «AXA Cтрахование» будет работать под брендом «ARX», а компания «AXA Страхование Жизнь - «ARX Life»
Напомним, в октябре прошлого года французская АХА Group объявила о продаже украинских «дочек» - страховых компаний «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни». Покупателем 100% их акций выступил канадский холдинг Fairfax Financial Holdings Ltd. 23 апреля представитель АХА Group - председатель правления «АХА Страхование» Филипп Вотле покинул копанию, а его место занял первый заместитель председателя правления СК Андрей Перетяжко.
Андрей Перетяжко рассказал, что ключевую роль в выборе нового названия играли сотрудники. «Мы сотрудничали с четырьмя профессиональными агентствами, но в итоге остановились на названии, которое предложили наши сотрудники. Нам важно, что ARX в переводе с латыни означает «крепость», «бастион», как гарантия того, что клиенты и дальше будут получать надежную защиту и качественные страховые продукты», - пояснил выбор глава компании.
Изменится и логотип страховщика. «Мы отобрали три варианта, предложенные агентствами, а уже из них силами сотрудников определили логотип-победитель», - сказал Андрей Перетяжко.
По данным отраслевого журнала Insurance Top, в 2018 году «АХА Страхование» привлекла 1,89 млрд грн страховых премий, заняв по этому показателю второе место, а выплатила 887,54 млн грн (II место). Существенную часть поступлений - 59,79% (1,13 млрд грн) - обеспечили договора КАСКО.
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