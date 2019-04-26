Коломойский подал 5 новых исков к НБУ и ПриватБанку - НВ Бизнес

19 апреля Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и ПриватБанку. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на источников в юридических кругах.

В исках оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним. По данным издания, первые слушания пройдут в суде 10, 22 и 23 мая.

Юристы объясняют такой ход со стороны экс-собственника ПриватБанка, желанием подстраховать решение Печерского суда, которое было принято поздно вечером 20 апреля, удовлетворив иск Коломойского по расторжению договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных ПриватБанку НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

"Подача Игорем Коломойским новых исков в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным его поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования Приватбанка, среди прочего, может свидетельствовать об осведомленности его юристов об отсутствии правовых последствий, на которые рассчитывал истец при обращении в суд. И самое главное - о наличии достаточных правовых оснований для обязательной отмены решения Печерского районного суда Киева, объявленного в субботу (20 апреля - ред.) в половине десятого вечера, и каким был расторгнут договоры личного поручительства Игоря Коломойского, в апелляционном порядке, - объяснили смысл новой судебной атаки в юридической компании Asters.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. В свою очередь районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.