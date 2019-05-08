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Укрзализныця за прошлый год почти на 80% увеличила чистую прибыль - Кравцов
10:22 08.05.2019 |
Укрзализныця за прошлый год почти на 80% увеличила чистую прибыль по сравнению с 2017 годом.
Финансовый результат компании подтвердил международный аудитор Ernst & Young, сообщил в четверг на своей странице в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Укрзализныця увеличила чистую прибыль на 80%. Финансовый результат с показателем в 203,9 млн грн за 2018-й компании подтвердил лидер международного аудита - Ernst & Young", - отметил Кравцов.
Он также подчеркнул, что, кроме этого важного показателя, есть еще несколько показательных маркеров стабилизации и роста эффективности компании. Впервые за много лет, отметил Кравцов, сумма реализованных капитальных инвестиций не только покрыла амортизацию, но и превысила ее. Капинвестиции "Укрзализныци" в 2018-м достигли максимума за 5 лет, отметил он.
Еще одним достижением "Укрзализныци" за прошлый год Кравцов назвал тот факт, что постепенно удалось приблизить стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом к рыночной цене. "И это один из тех внутренних ресурсов, который смогли из серой зоны направить на нужды компании", - сказал он.
И наконец, важным показателем развитие "Укрзализныци", по словам Кравцова, есть также постепенный уход от так называемой «ремонтной иглы» - когда много лет занимались текущими ремонтами подвижного состава и не вкладывали средства в его обновление. Сейчас ситуация в корне меняется, отметил он.
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