Нафтогаз ждет от Кабмина согласования для приобретения газа в Укрнафты

НАК "Нафтогаз Украины" ждет согласования от правительства, чтобы приобрести в ПАО "Укрнафта" 4,06 млрд кубометров газа для решения проблемы налогового долга.

Об этом во время брифинга сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В прошлом месяце мы рассказывали, как Укрнафта и Нафтогаз пытаются решить проблему налогового долга путем заключения сделок на покупку газа. Средства, которые Компания получила за этот газ, должны были бы пойти на погашение налогового долга. В свою очередь, "Нафтогаз" планировал получить эти деньги как компенсацию за возложенные на него специальные обязанности (продавать газ населению и теплокоммунэнерго - ред.). В конце прошлого месяца было принято постановление Кабмина, согласно которому эти решения должны согласовываться с ним", - сказал Витренко.

По словам председателя наблюдательного совета, сейчас согласования еще нет.

"Мы не можем завершить соответствующие операции и решить проблему с налоговым долгом. Надеюсь, что в ближайшее время она будет решена. Мы не услышали от правительства никакой критики в отношении этих решений", - рассказал Витренко.

Он отметил, что решение вопроса налогового долга также повлияет на выбор председателя правления Укрнафты и инвестиционной программы компании.

"Если этот вопрос будет решен, Укрнафта получит возможности для развития, привлечения инвестиций, сотрудничества с ведущими международными компаниями в качестве партнеров. Это потребует председателя правления определенного уровня. Если этот вопрос не будет решен, Укрнафта будет и впредь управляться в полукризисном режиме, требования к председателю правления будут другими, поскольку мы понимаем, что даже лучший председатель правления не сможет развивать компанию в таких условиях", - подчеркнул председатель наблюдательного совета Укрнафты.

Он напомнил, что решение налогового долга не решает других финансовых проблем Укрнафты.

"Например, возникновение задолженности в 2015-2016 годах, когда были предоплаты или была реализована продукция без оплаты, что привело к долгам на 15 млрд грн. Укрнафта продолжает исковую работу, продолжаются следственные действия", - добавил Витренко.

Как сообщал Укринформ, в конце марта акционеры ПАО "Укрнафта" избрали новый состав наблюдательного совета и постановили досрочно прекратить полномочия председателя правления Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года. По квоте мажоритарного акционера НАК "Нафтогаз Украины", в состав наблюдательного совета вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко. Интересы миноритарных акционеров будут представлять Яна Мануилова и Уриэл Цви Лейбер. На позиции независимых директоров наблюдательного совета "Укрнафты" избраны: Андрей Бойцун, Елена Макеева, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк.

По решению акционеров, с 1 мая 2019 года Олег Гез, действующий заместитель председателя правления и исполнительный вице-президент по вопросам сбыта, будет временно исполнять обязанности главы правления "Укрнафты" до избрания нового руководителя. Укрнафта начнет поиск нового председателя. Условия контракта нового главы Укрнафты будут отличаться от условий контракта Роллинса, документ будет предусматривать рыночные условия оплаты труда в Украине.

12 апреля наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" избрал своим председателем исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

В Нафтогазе заявляют, что налоговый долг ПАО "Укрнафта" вместе со штрафами и пенями может достичь 30 млрд гривень; он может быть полностью погашен путем продажи 4,062 млрд кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины".