Нафтогаз ждет от Кабмина согласования для приобретения газа в Укрнафты

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нафтогаз ждет от Кабмина согласования для приобретения газа в Укрнафты

 

НАК "Нафтогаз Украины" ждет согласования от правительства, чтобы приобрести в ПАО "Укрнафта" 4,06 млрд кубометров газа для решения проблемы налогового долга.

Об этом во время брифинга сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В прошлом месяце мы рассказывали, как Укрнафта и Нафтогаз пытаются решить проблему налогового долга путем заключения сделок на покупку газа. Средства, которые Компания получила за этот газ, должны были бы пойти на погашение налогового долга. В свою очередь, "Нафтогаз" планировал получить эти деньги как компенсацию за возложенные на него специальные обязанности (продавать газ населению и теплокоммунэнерго - ред.). В конце прошлого месяца было принято постановление Кабмина, согласно которому эти решения должны согласовываться с ним", - сказал Витренко.

По словам председателя наблюдательного совета, сейчас согласования еще нет.

"Мы не можем завершить соответствующие операции и решить проблему с налоговым долгом. Надеюсь, что в ближайшее время она будет решена. Мы не услышали от правительства никакой критики в отношении этих решений", - рассказал Витренко.

Он отметил, что решение вопроса налогового долга также повлияет на выбор председателя правления Укрнафты и инвестиционной программы компании.

"Если этот вопрос будет решен, Укрнафта получит возможности для развития, привлечения инвестиций, сотрудничества с ведущими международными компаниями в качестве партнеров. Это потребует председателя правления определенного уровня. Если этот вопрос не будет решен, Укрнафта будет и впредь управляться в полукризисном режиме, требования к председателю правления будут другими, поскольку мы понимаем, что даже лучший председатель правления не сможет развивать компанию в таких условиях", - подчеркнул председатель наблюдательного совета Укрнафты.

Он напомнил, что решение налогового долга не решает других финансовых проблем Укрнафты.

"Например, возникновение задолженности в 2015-2016 годах, когда были предоплаты или была реализована продукция без оплаты, что привело к долгам на 15 млрд грн. Укрнафта продолжает исковую работу, продолжаются следственные действия", - добавил Витренко.

Как сообщал Укринформ, в конце марта акционеры ПАО "Укрнафта" избрали новый состав наблюдательного совета и постановили досрочно прекратить полномочия председателя правления Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года. По квоте мажоритарного акционера НАК "Нафтогаз Украины", в состав наблюдательного совета вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко. Интересы миноритарных акционеров будут представлять Яна Мануилова и Уриэл Цви Лейбер. На позиции независимых директоров наблюдательного совета "Укрнафты" избраны: Андрей Бойцун, Елена Макеева, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк.

По решению акционеров, с 1 мая 2019 года Олег Гез, действующий заместитель председателя правления и исполнительный вице-президент по вопросам сбыта, будет временно исполнять обязанности главы правления "Укрнафты" до избрания нового руководителя. Укрнафта начнет поиск нового председателя. Условия контракта нового главы Укрнафты будут отличаться от условий контракта Роллинса, документ будет предусматривать рыночные условия оплаты труда в Украине.

12 апреля наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" избрал своим председателем исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

В Нафтогазе заявляют, что налоговый долг ПАО "Укрнафта" вместе со штрафами и пенями может достичь 30 млрд гривень; он может быть полностью погашен путем продажи 4,062 млрд кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины".
 

ПО РУБРИКАМ

08:59 Золото дорожает 26 апреля на увеличении спроса на надежные активы

08:52 Доллар 26 апреля слабо изменяется к мировым валютам в ожидании данных по ВВП США

08:33 Биржи АТР 26 апреля в основном снижаются вслед за рынками США

07:43 Биржи США закрылись 25 апреля преимущественно в минусе на фоне отчетов корпораций

25.04 Импортеры ждут удешевления доллара на межбанке перед затяжными выходными

25.04 Депозитные ставки для физлиц 25.04.19

25.04 Доллар США укрепляется 25 апреля, ICE Dollar в ходе торгов достигал максимума за 2 года

25.04 НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019 с $20,6 млрд до $21,2 млрд

25.04 НБУ снизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%

25.04 Ставки аренды на офисном рынке Киева возвращаются к докризисному уровню

25.04 Биржи Китая закрылись 25 апреля падением на 2-3% на внутренних новостях

25.04 Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

25.04 Госбанки продадут проблемные кредиты на «голландских» аукционах

25.04 Минфин расширил отчет о работе госбанков с проблемными активами

25.04 ПриватБанк могут ликвидировать, в случае отмены национализации, - Валерия Гонтарева

• дальше…

25.04 Насколько можно верить экономическим данным Китая?

25.04 Мир готов отказаться от иранской нефти

25.04 Джо Байден бросает вызов Трампу на президентских выборах-2020

25.04 Deutsche Bank передает следствию документы о займах компании Трампа

25.04 В Египте проголосовали за увеличение президентского срока: куда идет страна?

25.04 Трамп поддержал наступление ливийского генерала Хафтара

25.04 Польша перестала принимать «некачественную» российскую нефть

24.04 Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

24.04 Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

24.04 Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса

24.04 Россия и Казахстан поссорились из-за украинского сахара

24.04 Наступление Хафтара в Ливии: какова позиция Евросоюза?

24.04 Конституционный суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык

24.04 Эрдоган теряет контроль над Турцией

24.04 Первый россиянин оштрафован за неуважение к власти

• дальше…

25.04 Ставки аренды на офисном рынке Киева возвращаются к докризисному уровню

25.04 5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент

24.04 Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

24.04 Тигипко купил у Фирташа ТЦ «Арена Сити» в Киеве

24.04 С начала года владельцы домашних солнечных электростанций в Киеве заработали почти 400 тыс гривен

23.04 Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель в Украине за 4 года

19.04 В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

19.04 АМКУ разрешил компаниям The Goldman Sachs и Dragon Capital купить бизнес-центр «Платинум Плаза»

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

18.04 Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

• дальше…

08:45 «Золотая акция» Садового: Зачем «Самопомочи» ограничивать Зеленского

25.04 Военная доктрина Зеленского. Почему новоизбранному президенту лучше не слушать Апаршина

25.04 Вспомнить Кивалова-Колесниченко: Когда Зеленский изувечит языковой закон

25.04 Труба заявляет о 4 исках в Окружном админсуде Киева против него

25.04 Рада приняла закон об украинском языке

25.04 «Командный залет»: Что Зеленский должен был ответить Путину на паспорта для «Л-ДНР»

25.04 5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент

25.04 Эксперты Moody's ожидают от Зеленского преемственности политике Порошенко

24.04 Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

24.04 Активисты так активисты. Зачем Порошенко заговорил о праймериз

24.04 Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

24.04 НАТО усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов

24.04 Отставка Парубия: Зачем «реваншисты» Зеленского срывают языковой закон

24.04 Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса

24.04 Вовк и 38 больных судей. Кто заблокировал переименование УПЦ МП

• дальше…

25.04 Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь

25.04 Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету

25.04 «Киевстар» начал тестировать решение для 5G сетей в КПИ

25.04 Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ

25.04 Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц

24.04 Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?

24.04 Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

22.04 ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая

22.04 Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО

19.04 Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак

18.04 У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes

18.04 Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

18.04 Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

17.04 Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

17.04 Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно