АМКУ разрешил ДТЭК Нефтегаз купить у российской группы VS Energy акции Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго





Антимонопольный комитет (АМКУ) на заседании 25 апреля разрешил компании ДТЭК Нефтегаз Рината Ахметова купить у российской группы VS Energy акции Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго, пишут Наші гроші.

С этим приобретением группа Ахметова превысит порог в 35% на рынке поставок электроэнергии, что является структурным признаком монополии на рынке, отмечает сайт.

"Сейчас группа Рината Ахметова контролирует более 80% тепловой энергогенерации, свыше 80% добычи энергетического угля и Бурштынский энергоостров, через который может, но не осуществляется, импорт в Украину более дешевой электроэнергии из Европы", - говорится в материале.

АМКУ начал рассмотрение этого дела в марте.

Напомним, что в начале января ДТЭК Нефтегаз сообщила о намерении выкупить 68,3% акций Одессаоблэнегрго и 93,99% акций Киевоблэнерго. Позже в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам появились данные о совершении этих сделок.

ДТЭК хочет купить в этом году еще пять облэнерго, которые государство планирует выставить на приватизацию. В списке приватизации - Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго.