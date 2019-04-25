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АМКУ разрешил ДТЭК Нефтегаз купить у российской группы VS Energy акции Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго
15:24 25.04.2019 |
Антимонопольный комитет (АМКУ) на заседании 25 апреля разрешил компании ДТЭК Нефтегаз Рината Ахметова купить у российской группы VS Energy акции Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго, пишут Наші гроші.
С этим приобретением группа Ахметова превысит порог в 35% на рынке поставок электроэнергии, что является структурным признаком монополии на рынке, отмечает сайт.
"Сейчас группа Рината Ахметова контролирует более 80% тепловой энергогенерации, свыше 80% добычи энергетического угля и Бурштынский энергоостров, через который может, но не осуществляется, импорт в Украину более дешевой электроэнергии из Европы", - говорится в материале.
АМКУ начал рассмотрение этого дела в марте.
Напомним, что в начале января ДТЭК Нефтегаз сообщила о намерении выкупить 68,3% акций Одессаоблэнегрго и 93,99% акций Киевоблэнерго. Позже в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам появились данные о совершении этих сделок.
ДТЭК хочет купить в этом году еще пять облэнерго, которые государство планирует выставить на приватизацию. В списке приватизации - Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго.
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