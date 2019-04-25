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«Киевстар» начал тестировать решение для 5G сетей в КПИ
12:04 25.04.2019 |
Ведущий украинский оператор мобильной связи "Киевстар" заявил о демонстрации базовой станции для сетей 5G и тестировании оборудования, которое позволяет увеличить емкость одной LTE-соты до 6,5 раз.
"После завершения процесса сертификации и регистрации в Украине нового оборудования, компания будет внедрять его в местах с высокой концентрацией мобильного трафика, например - стадионах, концертных площадках, местах проведения массовых мероприятий", - отмечается в сообщении.
Согласно ему, базовая станция оснащена по новой технологии Massive MIMO (многолучевая активная антенная система) - ключевой технологии для сетей 5G связи. Станция установлена для тестирования в сети "Киевстар" в районе киевского Национального технического университета КПИ.
Компания пояснила, что эта базовая станция использует встроенную антенну с 32 приемопередатчиками, которые работают одновременно, что позволяет сформировать множество цифровых потоков и многократно увеличить емкость базовой станции.
"Киевстар" отметил, что в марте 2019 года его абоненты использовали больше мобильного интернета (45 Петабайт), чем за весь 2016 год, а всего за период с 2015 по 2018 годы объем трафика передачи данных в сети "Киевстара" вырос на 1500%.
Как сообщалось, на минувшей неделе третий по величине украинский мобильный оператор lifecell заявил о начале тестирования во Львове этой же технологии Massive MIMO.
Помимо этого, второй по величине оператор "Vodafone Украина" совместно с Мининфраструктуры, "Укравтодором", Nokia, "Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности" и компанией "Украинские новейшие технологии" на минувшей неделе подписали меморандум о запуске тестовой интеллектуальной системы безопасности на автодорогах в рамках тестирования стандарта 5G связи.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 23 апреля согласовала обращение ООО "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс Украина" по демонстрации радиооборудования в период с 25 апреля по 25 июня 2019 года в рамках этого тестового запуска на сети "Vodafone Украина".
"Конкуренция - хорошая штука. Как только мы объявили о запуске тестового 5G с одним оператором, как другой сразу запустил собственную тестовую площадку", - прокомментировал эти события министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook в среду.
По его мнению, для запуска сверхсовременной связи "не нужно директив, указаний, законов или указов".
"Поздравляю Украину в участии испытаний современной сотовой сети 5G. Мы в топ-20 стран мира!" - отметил министр.
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