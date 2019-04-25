Украина может начать производство боевых вертолетов

Госконцерн Укроборонпром в кооперации с Мотор Сич у другими частными предприятиями оборонного комплекса способны наладить производство боевых вертолетов. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна со ссылкой на гендиректора Укроборонпрома Павла Букина.

"Запорожским предприятием на сегодня разработана программа создания украинских боевых вертолетов. Убежден, что в тесной кооперации с предприятиями авиационного кластера концерна, а также с другими оборонительными частными предприятиями, можно создать надежную боевую машину", - сказала Букин.

Вместе с тем, по информации Укрборонпрома, предприятия госконцерна вместе с Мотор Сич и рядом других частных предприятий оборонного комплекса разработали гибростабизирующие платформы для вертолетов типа Ми, в которые установлены каналы управления ракетой Барьер.