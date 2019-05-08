«ArcelorMittal Берислав» намерен в 2019г резко нарастить добычу известняка для нужд «ArcelorMittal Кривой Рог»

ПАО "ArcelorMittal Берислав" (Берислав Херсонской обл.), одна из украинских "дочек" крупнейшего мирового сталепроизводителя ArcelorMittal, намерено в 2019 году резко нарастить добычу известняка для обеспечения производства горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР).

Согласно годовому отчету ПАО "ArcelorMittal Берислав", в 2018 году предприятие добыло 174,012 тыс. тонн известняка фракции 20-120 мм, а также 71,320 тыс. тонн фракции 0-20 мм.

При этом уточняется, что предприятие производит около 3% известняка в Украине. Весь известняк флюсовый фракции 20-120 мм поставляется на АМКР для аглодоменного производства, отсев известняка фракции 0-20 мм реализуется другим потребителям.

В 2019 году запланирована добыча 450 тыс. тонн известняка фракции 20-120 мм (рост в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом) и 100 тыс. тонн известняка фракции 0-20 мм силами подрядной организации (рост на 40%).

В соответствии с отчетом, "ArcelorMittal Берислав" завершил 2018 год с чистым убытком в размере 1,86 млн грн, тогда как по итогам работы в 2017 году предприятие получило 13,938 млн грн чистой прибыли. Чистый доход в 2018 году снизился на 18,9%, до 44,537 млн грн.

Непогашенный убыток по состоянию на конец 2018 года составил 144,534 млн грн.

ПАО "ArcelorMittal Берислав" (ранее - ОАО "Бериславский завод строительных материалов", созданное в 1994 году путем преобразования одноименного госпредприятия) занимается в основном добычей известняка, обеспечивает до 30% потребностей в данном сырье меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог".

ArcelorMittal приобрел Бериславский завод строительных материалов в июле 2010 года.

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности компании "ArcelorMittal Holding Ltd (Кипр) находится 74,458717% акций ПАО "ArcelorMittal Берислав", ArcelorMittal Netherlands B.V. (Нидерланды) - 24,819572%.

Уставный капитал ПАО "ArcelorMittal Берислав" составляет 1,063 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и также рядом мелких компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".