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СК «ПЗУ Украина» в 2018г увеличила сбор премий на 18%
09:45 07.05.2019 |
Страховая компания "ПЗУ Украина" (Киев) в 2018 году увеличила сбор премий на 18% по сравнению с годом ранее - до 1,517 млрд грн, заключила 1,866 млн договоров, что (на 462 больше), сообщается в годовом отчете компании.
Ее страховые резервы на 31 декабря 2018 года составили 1,289 млрд грн, доля перестраховщиков в страховых резервах - 790,7 млн. грн.
Прибыль страховщика по итогам 2018 года составила 44,685 млн грн.
Как отмечается в отчете, такой результат за год получен благодаря продолжению сбалансированного развития каналов продаж, подписанию эксклюзивного сотрудничества с Визовым центром и содержанию в рамках пассивного перестрахования через брокерский канал большого авиариска (62 млн. грн.), а также благодаря потенциалу рынка и рекламной поддержке, где наибольшее динамику продемонстрировал канал интернет-продаж (в 2,7 раза), и входящему перестрахованию (в 2,4 раза).
Стабильно высокие показатели, как и прежде, демонстрируют корпоративный собственный канал продаж (268 млн грн.), канал международного страхования (197 млн. грн).
Более чем почти в 12 раз увеличились поступления страховых платежей по страхованию здоровья на случай болезни, более чем в 3,3 раза - по страхованию сельскохозяйственной продукции, более чем 2,7 раза - по страхованию железнодорожного транспорта, более чем в 2,7 раза - по страхованию от несчастных случаев.
Согласно отчету, в планах компании на 2019 год - нарастить продажи на 6,3%, удержать долю страхового рынка на уровне 3,4%.
Приоритетным направлением деятельности СК "ПЗУ Украина" считает туристическое страхование. Компания уже является лидером в этом сегменте, занимая 2-е место среди страховых компаний Украины.
Как отмечается в отчете, дополнительным благоприятным фактором для упрочения позиций компании на рынке является потенциальная возможность сотрудничества с материнской компанией PZU, являющейся лидером страхового рынка Польши.
К настоящему времени в компании работает 660 штатных сотрудников, 15 - по совместительству. Фонд оплаты труда в 2018 году составил 136,586 млн грн.
СК "ПЗУ Украина" работает на рынке с 1993 года. Предоставляет полный спектр услуг в классическом сегменте страхования. Имеет более 100 региональных представительств по всей Украине. Ее услуги предлагают около 2 тыс. универсальных агентов.
СК "ПЗУ Украина" входит в состав страховой группы PZU (Польша).
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В отчете уточняется, что непросроченные обесцененные кредиты, связанные с бывшими акционерами, на конец 2018 года составляли 13,82 млрд грн, просроченные менее чем 30 дней - 4,44 млрд грн, просроченные от 31 до 180 дней - 0,36 млрд грн, просроченные от 181 до 360 дней - 5,25 млрд грн, просроченные более чем 361 день - 188,9 млрд грн.
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