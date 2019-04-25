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ХКБМ им. Морозова начало серийное производство корпусов для БТР-4
08:18 25.04.2019 |
ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова" (ХКБМ), входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", запустило собственное серийное производство корпусов БТР-4 для ВСУ, сообщила пресс-служба госконцерна в среду.
Как уточняют в госконцерне, современная производственная линия закуплена в 2018 году за собственные средства ХКБМ и открыта на площадях отремонтированного и незадействованного в производстве в течение несколько лет цеха предприятия.
"В 2019 году первый БТР-4 с корпусом производства ХКБМ успешно прошел комплексные испытания, что позволило перейти к серийному изготовлению очередной партии БТР-4 с использованием собственных корпусов", - отмечают в пресс-службе.
По оценкам "Укроборонпрома", организация на ХКБМ собственного производства корпусов для БТР-4 позволит исключить зависимость до недавнего времени от единственного производителя корпусов для бронетехники ПАО "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ), входящего в группу "УПЭК". С целью диверсификации производства закупка бронестали натовского стандарта ARMSTAL-500 обеспечивается у европейских союзников из стран-членов альянса.
Вместе с тем организация нового производства позволит повысить общую рентабельность производства БТР-4 на 4,5%, создать дополнительные рабочие места в ОПК, отмечают в госконцерне.
С целью налаживания более ритмичного финансирования ХКБМ госконцерн просит Минобороны и МЭРТ пересмотреть условия оплаты работ, предусмотреть возможность оплаты по факту каждой поставки при передаче бронетехники госзаказчику, а не в конце года после поставки последней машины госзаказа, отмечается в сообщении.
"Госконцерн также обращается к городским властям Харькова с предложением временно освободить стратегическое госпредприятие от уплаты налога на землю. Так поступает местные власти других городов, чтобы способствовать развитию отдельных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эти меры, вместе с другими инициативами ХКБМ, обеспечат ресурсы для развития бронетанковой отрасли, достойные условия труда специалистов", - подчеркивает пресс-служба.
Как напоминают в госконцерне, в рамках программы диверсификации производства БТР-4 серийное производство корпусов для БТР-4 также освоено на входящем в "Укроборонпром" ГП "Завод им. Малышева" (Харьков).
Как сообщалось, в январе 2019 года министр обороны Степан Полторак по итогам инспекции хода выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на ведущих предприятиях бронетанкового кластера "Укроборонпрома" выразил уверенность в своевременном выполнении ОПК "переходящих госконтрактов" по ГОЗ на 2018-2019 гг., а также ГОЗ на 2019 год.
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