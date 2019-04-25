Аудитор подтвердил 13,6 миллиарда чистой прибыли Нафтогаза за прошлый год

В 2018 году НАК «Нафтогаз Украины» как отдельное юридическое лицо получила 13,6 млрд гривень чистой прибыли; финансовые результаты подтверждены независимым аудитором - ЧАО «Делойт энд Туш ЮСК».

"По результатам деятельности в 2018 году НАК «Нафтогаз Украины» как отдельное юридическое лицо получила чистую прибыль в сумме 13,6 млрд грн. Финансовые результаты Нафтогаза подтверждены независимым аудитором ЧАО «Делойт энд Туш ЮСК»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нафтогаз остается прибыльным третий год подряд, хотя в 2018 году чистая прибыль компании сократилась на 64% по сравнению с 2017 годом. Сокращение размера чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом в компании объясняют тем, что в финансовой отчетности компании за 2017 год были отражены положительные результаты решений Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн. В отчетности за 2018 год, в свою очередь, был учтен признанный Нафтогазом НДС на компенсацию согласно с решением арбитража по транзиту газа в размере 4,8 млрд грн.

"На сокращение прибыли Нафтогаза на 10,1 млрд грн повлияло также обеспечение по судебным искам. Большую часть этой суммы, а именно 9,6 млрд грн, составило обеспечение по судебному делу с АО «Укртрансгаз» относительно покрытия разбалансов в ГТС", - отметили в пресс-службе.

При этом Нафтогаз получил прибыль от продажи и поставки природного газа в размере 5,1 млрд грн. В том числе получен убыток от реализации газа потребителям ПСО в размере 2,9 млрд грн и прибыль от реализации газа для других потребителей по нерегулируемым ценам - почти 8,0 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.

Финансовую отчетность Нафтогаза как отдельного юридического лица можно увидеть по ссылке.

"Независимый аудитор также завершил проверку консолидированной финансовой отчетности Нафтогаза как группы. Впервые за историю компании консолидированная финансовая отчетность не содержит замечаний аудитора", - подытожили в пресс-службе.

Консолидированную финансовую отчетность обещают вскоре опубликовать вместе с годовым отчетом Нафтогаза за 2018 год.