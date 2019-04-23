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«Нова пошта» разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн
08:28 23.04.2019 |
Компания "Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, завершила размещение облигаций серии "А" на 300 млн грн, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" Виктория Масна - начальник управления инвестиционного банкинга Райффайзен Банка Аваль, который выступил андеррайтером этого дебютного выпуска.
По ее словам, наибольший спрос был зафиксирован со стороны банков и страховых компаний, некоторый спрос был со стороны пенсионных фондов и КУА.
Облигации выпущены на срок до 14 августа 2020 года. Доходность на первый купонный период - 22% годовых.
В.Масна также сообщила, что Райффайзен Банк Аваль будет поддерживать обращение этих облигаций на вторичном рынке.
"Конечно, мы будем поддерживать данный выпуск. В планах - возможность получить кредитный рейтинг выпуска и включить облигации в биржевой список", - сказала представитель андеррайтера.
Привлеченные от размещения средства "Нова пошта" направит на модернизацию инфраструктуры логистики, повышение уровня обслуживания клиентов, улучшение условий работы сотрудников. Кроме этого, компания осуществит крупные инвестиции в серверное оборудование для модернизации IТ-инфраструктуры; приобретение контейнеровозов и прицепов к ним, модернизацию сети отделений.
Основанная в 2001 году группа компаний "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.
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