Финансовые новости
- |
- 23.04.19
- |
- 08:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд перенес рассмотрение аппеляции НБУ относительно оснований для национализации «ПриватБанка»
08:16 23.04.2019 |
Шестой апелляционный административный суд отложил на 13 мая рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка Украины на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения НБУ по проверке «ПриватБанка» в октябре 2016 года, накануне национализации финучреждения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.
«Сегодня Шестой апелляционный административный суд отложил на 13 мая рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка Украины на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года. Там в этом процессе рассматривается бывший акционер «ПриватБанка» кипрская компания Triantal Investments Ltd., которая подала жалобу на распоряжение НБУ по инспекционной проверке «Приватбанка» в октябре 2016 года, накануне его национализации», - сообщили в пресс-службе.
Вместе с тем, в НБУ напомнили, что Национальный банк намерен обжаловать решение Окружного административного суда Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выведении неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.
Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments Ltd., которая была одним из крупнейших акционеров «ПриватБанка», в марте 2017 обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить октябрьское распоряжение НБУ 2016 года, которым регулятор инициировал внеплановую инспекционную проверку финучреждения. Окружной админсуд Киева 2 марта 2018 года удовлетворил этот иск.
Нацбанк подал апелляцию, однако в начале июня апелляционный админсуд приостановил рассмотрение по ходатайству Triantal Investments.
Производство по делу было возобновлено решением Шестого апелляционного админсуда от 18 февраля 2019 года. Первое заседание было назначено на 12 марта.
Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.
До национализации основными акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский с долей в капитале 49,9816%, его партнер Геннадий Боголюбов с долей 41,5769% и компания Triantal Investments Ltd с долей 16,8170%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Президент Буратино. Почему конфликт Зеленского и Коломойского - вопрос времени
|Игра на повышение: Зачем Тимошенко подставляет плечо Зеленскому
|Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора
|Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нова пошта» разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн
|Суд перенес рассмотрение аппеляции НБУ относительно оснований для национализации «ПриватБанка»
|Повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ в этом году больше не будет
|НАК «Нафтогаз Украины» выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии
|АМКУ закрыл дело против Киевстар, Vodafone и lifecell
|Компания Ахметова пожаловалась в полицию на «Межигорье»
|В продуктовых сетях Украины появилась курятина ТМ «Эпикур» вырощенная без антибиотиков
Это интересно
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов