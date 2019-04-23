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Повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ в этом году больше не будет
08:05 23.04.2019 |
Представители бизнеса подписали Меморандум о регулировании тарифов на ж/д грузоперевозки, который позволит зафиксировать единоразовое повышение тарифа на 14,2% на протяжении года.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. По его словам, помимо отсутствия дополнительных тарифных повышений, грузоотправители требуют прозрачности отчета УЗ по расходу полученных средств.
"УЗ вышла с инициативой очередного повышения тарифов на 14,2%. В прошлом году затраты грузоотправителей возросли на 30-35%. В этом году финпланом УЗ было предусмотрено повышение затрат грузоотправителей, без учета транзитных грузов, еще на 26%. Понятно, что никакая экономика мира, никакая промышленность, никакая отрасль не может вынести такого повышения", - заявляет глава "Укрметаллургпром".
По его словам, такая нагрузка не позволяет украинскому бизнесу конкурировать с другими странами. Он также напомнил, что против повышения грузового тарифа выступили Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация, которые считают повышение необоснованным.
"С другой стороны, понимая, что мы вряд ли сможем сопротивляться массированной атаке УЗ мы согласились на 14%, но при условии, что это будет единоразовое повышение в течении года и что не будет никаких других тарифных увеличений", - сказал Каленков.
Глава "Укрметаллургпром" также рассказал, что помимо фиксации тарифа на год, бизнес изложил еще ряд требований к УЗ.
"Есть еще ряд требований, которые касаются открытости УЗ, согласование инвестиционного плана, открытости в отчетах, куда уходят деньги, потому что мы каждый день читаем новости о разных скандалах в УЗ", - рассказал он.
Каленков также отметил, что Меморандум был подписан не только горняками и металлургами, но и энергетиками, цементниками, стекольщиками, представителями строительных отраслей, Украинской аграрной ассоциацией. И выразил надежду на то, что в ближайшее время бизнес и УЗ придут к общем решению.
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