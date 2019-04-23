НАК «Нафтогаз Украины» выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии

Об этом свидетельствуют результаты торгов на портале Prozorro.

Таким образом, компания впервые выйдет на рынок электричества, поскольку до этого основная деятельность компании была связана с газом и нефтью.

"Нафтогаз" будет поставлять электричество областному противотуберкулезному диспансеру в г. Кропивницкий.

В компании отмечают, что речь идет о сравнительно небольших объемах, но это важный для компании опыт конкурентной борьбы на новом рынке.

"В дальнейшем клиенты смогут покупать у Нафтогаза не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом", - говорится в комментарии компании к своему посту.