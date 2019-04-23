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НАК «Нафтогаз Украины» выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии
07:58 23.04.2019 |
Об этом свидетельствуют результаты торгов на портале Prozorro.
Таким образом, компания впервые выйдет на рынок электричества, поскольку до этого основная деятельность компании была связана с газом и нефтью.
"Нафтогаз" будет поставлять электричество областному противотуберкулезному диспансеру в г. Кропивницкий.
В компании отмечают, что речь идет о сравнительно небольших объемах, но это важный для компании опыт конкурентной борьбы на новом рынке.
"В дальнейшем клиенты смогут покупать у Нафтогаза не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом", - говорится в комментарии компании к своему посту.
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