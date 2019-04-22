АМКУ закрыл дело против Киевстар, Vodafone и lifecell

Антимонопольный комитет закрыл дело против трех мобильных операторов - "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell, возбужденное по фактам недобросовестной рекламы.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Принято решение о закрытии дела в связи с выполнением рекомендаций Антимонопольного комитета Украины в полном объеме и в установленные сроки", - говорится в информации о решении Антимонопольного комитета.

Отмечается, что решение о необходимости устранения нарушений тремя мобильными операторами были приняты 11 и 12 декабря 2018 года.

Как известно, в декабре 2018 года, с взаимными жалобами самих мобильных операторов, АМКУ разработал рекомендации, с которыми компании «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell должны были воздержаться от употребления в рекламе формулировок, которы не могут быть подтверждены фактическими данными и могут вводить в заблуждение потребителей.

По словам Государственного уполномоченного АМКУ Марии Процишен, в АМКУ признали, что использование таких слов, как «наибольшее покрытие», «самая большая скорость», «лидер» создают у потребителя рекламы восприятие первенства и могут повлиять на покупку услуг.