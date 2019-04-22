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АМКУ закрыл дело против Киевстар, Vodafone и lifecell
09:50 22.04.2019 |
Антимонопольный комитет закрыл дело против трех мобильных операторов - "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell, возбужденное по фактам недобросовестной рекламы.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
"Принято решение о закрытии дела в связи с выполнением рекомендаций Антимонопольного комитета Украины в полном объеме и в установленные сроки", - говорится в информации о решении Антимонопольного комитета.
Отмечается, что решение о необходимости устранения нарушений тремя мобильными операторами были приняты 11 и 12 декабря 2018 года.
Как известно, в декабре 2018 года, с взаимными жалобами самих мобильных операторов, АМКУ разработал рекомендации, с которыми компании «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell должны были воздержаться от употребления в рекламе формулировок, которы не могут быть подтверждены фактическими данными и могут вводить в заблуждение потребителей.
По словам Государственного уполномоченного АМКУ Марии Процишен, в АМКУ признали, что использование таких слов, как «наибольшее покрытие», «самая большая скорость», «лидер» создают у потребителя рекламы восприятие первенства и могут повлиять на покупку услуг.
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