В продуктовых сетях Украины появилась курятина ТМ «Эпикур» вырощенная без антибиотиков

В Волынской области украино-голландское предприятие, входящее в состав группы компаний Openmind, развивает мощную птицефабрику. Особенностью предприятия является ориентация не только на максимизацию прибыли, но и на выращивание куринного мяса без антибиотиков и стимуляторов роста.

Компания поставила перед собою амбициозную цель - увеличить свое присутствие в сетях и предложить потребителям по всей Украине полезный для жизнедеятельности человека продукт. Во время пресс-тура на фабрику, Алина Сыч занимающая должность генерального директора «Владимиро-Волынской птицефабрики» рассказала журналистам, что продукцию под брендом "Эпикур" компания уже поставляет в торговые сети "Ашан", "Метро", "Фуршет", Novus, "Фора", "Велыка Кышеня", "МегаМаркет", присутствует продукк и в других магазинах. Кроме того, сейчас компания находится в переговорах по попаданию ТМ "Эпикур" на полки сети "Сильпо".

"Ежемесячный прирост продаж мяса бренда "Эпикур" составляет порядка 43%. Поскольку спрос на нашу продукцию растет, мы начинаем строительство новых мощностей фабрики, чтобы увеличить объемы производства", - заявила А.Сыч в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам гендиректора компании, торговая марка "Эпикур" - это революция на рынке выращивания мяса в Украине, так как это принципиально новый формат производства мяса, а также новые подходы к качеству курятины, которая выращивается без антибиотиков и стимуляторов роста.

Компания намерена создавать продукт полезный для граждан Украины, для их здоровья и жизни. Приоритетом для компании является развитие бренда "Эпикур" именно в Украине. Доля экспорта у предприятия небольшая (около 5%).

Как сообщало ранее информагентство Интерфакс-Украина, ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (Волынская обл.) инвестировала около EUR38 млн в строительство нового цеха по переработке курицы, который позволит удвоить производство.

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" - украино-голландское предприятие, входит в состав ГК Openmind. В инфраструктуру фабрики входит 100 птичников, цех по переработке и комбикормовый завод мощностью 10 тыс. тонн в месяц. Компания производит курятину под брендом "Эпикур" без антибиотиков и стимуляции роста, а также курятину под ТМ "Чебатурочка". Имеет семь филиалов в Владимире-Волынском, Львове, Киеве, Виннице, Житомире, Харькове и Одессе. Алексей Коваленко является основателем и гендиректором компании Openmind.