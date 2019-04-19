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Злочевский покупает у британцев украинскую газовую компанию
14:50 19.04.2019 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал компании Burisma Holdings Limited (Кипр) покупку более 50% ООО "Астроинвест-Украина" (Зинькив Полтавской обл.).
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь АМКУ Алексей Ткачук, соответствующее решение принято на заседании комитета в четверг.
"Астроинвест-Украина" занимается поставкой газа в Украине с 2006 года, принадлежит британской компании Cadogan Petroleum, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже.
"Астроинвест-Украина" в 2014-2016 году также занималась импортом газа в Украину из ЕС. Как отмечается на сайте компании, она наладила тесное сотрудничество с компаниями-резидентами Германии, Швейцарии и Польши.
Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. Группе подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".
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