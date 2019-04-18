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Решение о незаконности национализации Приватбанка засекречено и не подлежит обнародованию, - суд
16:15 18.04.2019 |
Окружной административный суд Киева заявляет, что решение о незаконности национализации Приватбанка засекречено и не подлежит обнародованию.
Об этом сказал на брифинге судья-спикер суда Богдан Санин, передают Українськi Новини.
Он отметил, что процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству НБУ из-за наличия банковской тайны.
Учитывая данный факт, решение суда не подлежит обнародованию.
"Свободного доступа к тексту решения на данный момент нет... Это решение принято в закрытом режиме, поэтому доступ к этому решению будет закрыт", - сообщил Санин.
При этом он подчеркнул, что в четверг, 18 апреля, суд вынес только резолютивную часть решения, мотивировочная часть постановления еще не готова.
Решение о незаконности национализации Приватбанка вынесла коллегия судей в составе Игоря Качура (председательствующий судья), Владимира Келеберды и Виталия Амелёхина.
Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.
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