Решение о незаконности национализации Приватбанка засекречено и не подлежит обнародованию, - суд

Окружной административный суд Киева заявляет, что решение о незаконности национализации Приватбанка засекречено и не подлежит обнародованию.

Об этом сказал на брифинге судья-спикер суда Богдан Санин, передают Українськi Новини.

Он отметил, что процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству НБУ из-за наличия банковской тайны.

Учитывая данный факт, решение суда не подлежит обнародованию.

"Свободного доступа к тексту решения на данный момент нет... Это решение принято в закрытом режиме, поэтому доступ к этому решению будет закрыт", - сообщил Санин.

При этом он подчеркнул, что в четверг, 18 апреля, суд вынес только резолютивную часть решения, мотивировочная часть постановления еще не готова.

Решение о незаконности национализации Приватбанка вынесла коллегия судей в составе Игоря Качура (председательствующий судья), Владимира Келеберды и Виталия Амелёхина.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.