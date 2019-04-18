Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил группе "Метинвест" купить более 50% Днепровского коксохимического завода (Каменское, Днепропетровская область).

В сентябре 2015 года генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков подтверждал интерес группы к покупке "Евраз Днепродзержинского коксохимического завода, при этом отмечал, что "Метинвест" ожидает разрешения на покупку предприятия от Антимонопольного комитета.

Основным потребителем отгруженной продукции была группа "Метинвест".

Об этом Українським Новинам сообщила в пресс-служба АМКУ.

По словам представителя пресс-службы, "Метинвесту" было предоставлено разрешение покупки КХЗ, однако на группу были возложены определенные обязательства технического характера.

Какие конкретно обязательства были возложены на "Метинвест" пресс-служба не сообщила.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" (Днепропетровская область) сменил название на Днепровский коксохимический завод.

В сентябре 2017 года стало известно, что Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о приобретении холдинговой компанией группы "Метинвест" Metinvest BV (Нидерланды) пакета акций компании "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод".



В декабре 2014 года комиссия по защите конкуренции Сербии разрешила Metinvest B.V. купить 94,5536% акций "Евраз Днепродзержинского коксохимического завода".

В 2016 году по сравнению с 2015 годом завод сократил чистый доход на 13,1%, или на 437,121 млн гривен, до 2,889 млрд гривен, сократив чистый доход на 13,1%, или на 437,121 млн гривен, до 2,889 млрд гривен.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом компания сократила производство валового кокса 6% влажности на 3,3% до 646,8 тыс. тонн.



Днепродзержинский КХЗ контролируется горно-металлургической промышленной группой Evraz Group.