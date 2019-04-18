Суд разрешил обжаловать передачу Одесского НПЗ государству

Верховный суд отменил постановление о закрытии апелляционного производства в деле о передаче государству недвижимого имущества, которое принадлежало ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод». Об этом говорится в решении суда от 4 апреля.

Верховный суд удовлетворил жалобу кипрской компании Empson Limited, которую связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, и которая владеет 99,57% акций ПАО.

13 ноября 2015 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о передаче на хранение вещественных доказательств по одному из уголовных дел против Курченко. Завод передали на хранение и управление госпредприятию «Укртранснафтопродукт».

Адвокат Empson Limited подал апелляцию. 22 августа 2018 г. суд закрыл производство и вернул жалобу, сославшись на окончание следствия по делу.

Но Верховный суд решил, что такое решение нарушает Уголовный процессуальный кодекс. Таким образом жалоба Empson Limited будет назначена к новому рассмотрению в апелляционном суде.

Напомним, что в июне 2017 г. одесский cуд вынес решение о специальной конфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ и передаче его в собственность государства. Акт о приеме-передачи имущества был подписан в июне 2018 г.

Справка

Одесский НПЗ был приватизирован в 1999 г. структурами компаний «Синтез Ойл» и «Лукойл». В 2001 г. предприятие полностью перешло «Лукойлу», который остановил работу завода в 2010 г. по причине низкой рентабельности.

В середине 2013 г. Одесский НПЗ был приобретен холдингом ВЕТЭК Сергея Курченко у «Лукойла» ориентировочно за $125 млн. В сентябре 2013 г. завод возобновил переработку нефти, заключив контракты на поставку сырья по морю с «Роснефтью» и «Лукойлом».

Предприятие фактически принадлежало структурам Курченко до марта 2014 г. Тогда же, ввиду давления на ВЕТЭК со стороны правоохранительных органов, расследующих деятельность этой группы, российский банк ВТБ заявил о правах на имущество НПЗ, которые он получил в качестве залога под кредиты, выданные группе ВЕТЭК.

Завод является маломощным (около 2,8 млн т сырья в год) и технически отсталым (отбор светлых нефтепродуктов - менее 50%). По этим причинам работа НПЗ была убыточной.