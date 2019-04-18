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Коболев объяснил, почему Нафтогаз не подпишет контракт с Газпромом
09:22 18.04.2019 |
НАК "Нафтогаз Украины" не может согласиться на подписание нового транзитного контракта с российским Газпромом, новое соглашение должен заключить новый независимый оператор газотранспортной системы (ГТС).
Об этом в интервью ТСН.uа сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Контракт будет не с Нафтогазом, он будет с новым отделенным от Нафтогаза оператором ГТС. Пока мы от Газпрома услышали предложение продлить контракт с Нафтогазом. Мы на это согласиться не можем, поскольку это было бы нарушением обязательств", - сказал Коболев.
Он отметил, что новая компания, которая станет ядром нового оператора ГТС, должна быть сформирована до конца второго квартала 2019 года.
"В ней будут все люди и процессы, она будет работать и обеспечивать транспортировку газа. Она должна до конца года быть выделена из группы НАК "Нафтогаз Украины" и передана тому, кого определит правительство в качестве нового владельца. Туда же, в эту компанию, мгновенно должна быть передана украинская ГТС. И с 1 января (2020 года - ред.) эта компания с новым владельцем и с украинской ГТС как все единое целое должны продолжить бесперебойную эффективную работу по транспортировке газа по территории Украины", - подчеркнул Коболев.
Новый контракт на транзит газа, добавил он, будет предполагать бронирование мощностей и четкие гарантии оплаты за забронированные мощности.
"Европейское регулирование, среди прочего, также требует, чтобы контракт позволял новому оператору полностью покрывать все свои экономически обоснованные расходы. С точки зрения Украины как собственника украинской ГТС это очень важно и наиболее соответствует нашей позиции как экономической, так и нашим желаниям интегрироваться в Европейский Союз", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины".
Председатель правления Нафтогаза отметил, что новому оператору надо предоставить более цивилизованные права на управление ГТС, чем есть у Нафтогаза.
"Юридические основания, на которых сейчас "Нафтогаз" управляет ГТС - это советский архаизм. Это не позволит привлечь западных партнеров, это неэффективно с точки зрения корпоративного управления, это приводит ко всем тем искажениям и большому количеству финансовых проблем, которые сейчас переживает "Укртрансгаз", например. Соответственно, мы ожидаем, что сейчас пройдет тяжелый предвыборный период, и парламент в ближайшее время рассмотрит необходимое законодательство и проголосует", - надеется Коболев.
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