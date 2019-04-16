Укрнафта победила Россию в международном арбитраже

Арбитражный суд решил взыскать с России в пользу Укрнафты $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.

"12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с РФ в пользу компании $44,4 млн компенсации за экспроприацию инвестиций компании на территории Крыма, а также более $3,5 млн арбитражных расходов", - говорится в сообщении.

На сумму компенсации, согласно решению арбитражного суда, начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года. На апрель 2019 размер начисленных процентов превысил $5,5 млн.

По информации Укрнафты, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора, вскоре после аннексии Крыма, захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций компании.

"Все попытки Укрнафты вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС (в том числе продуктовыми магазинами, оборудованием и соответствующими разрешениями и лицензиями), обращаясь в правоохранительные органы РФ оказались тщетными", - отметили в компании.

В октябре 2014 года Укрнафта сообщила государству-агрессору о нарушении прав, руководствуясь положениями Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций. Однако в РФ сообщение Укрнафты проигнорировали.

"В связи с этим 3 июня 2015 года ПАО Укрнафта передало спор на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Решением от 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по Договору", - добавили в компании.

Россия обжаловала данное решение в Верховном Суде Швейцарии, но последним решением от 16 октября 2018 суд отклонил иск РФ. При этом Верховный Суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что Укрнафта является инвестором по соглашению, а ее имущество на территории Крыма - инвестициями.