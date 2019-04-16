Финансовые новости
- |
- 16.04.19
- |
- 19:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Укрнафта победила Россию в международном арбитраже
16:10 16.04.2019 |
Арбитражный суд решил взыскать с России в пользу Укрнафты $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.
"12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с РФ в пользу компании $44,4 млн компенсации за экспроприацию инвестиций компании на территории Крыма, а также более $3,5 млн арбитражных расходов", - говорится в сообщении.
На сумму компенсации, согласно решению арбитражного суда, начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года. На апрель 2019 размер начисленных процентов превысил $5,5 млн.
По информации Укрнафты, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора, вскоре после аннексии Крыма, захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций компании.
"Все попытки Укрнафты вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС (в том числе продуктовыми магазинами, оборудованием и соответствующими разрешениями и лицензиями), обращаясь в правоохранительные органы РФ оказались тщетными", - отметили в компании.
В октябре 2014 года Укрнафта сообщила государству-агрессору о нарушении прав, руководствуясь положениями Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций. Однако в РФ сообщение Укрнафты проигнорировали.
"В связи с этим 3 июня 2015 года ПАО Укрнафта передало спор на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Решением от 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по Договору", - добавили в компании.
Россия обжаловала данное решение в Верховном Суде Швейцарии, но последним решением от 16 октября 2018 суд отклонил иск РФ. При этом Верховный Суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что Укрнафта является инвестором по соглашению, а ее имущество на территории Крыма - инвестициями.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нафтогаз не снизит цену на газ для населения
|Генпрокурор Луценко: Освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятия обвинений
|В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
|Савченко и Зеленский. Почему освобождение «Пули» ударит именно по комику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Forward Bank отчитался о получении прибыли
|Укрнафта победила Россию в международном арбитраже
|Хозсуд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возрате ему акций ПриватБанка до 7 мая
|«Укрпошта» повышает тарифы на некоторые международные отправления
|В Украине ликвидировали еще один банк
|Ощадбанк одержал победу в деле на 700 миллионов с компанией «ТММ Энергобуд»
Это интересно
|Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав
|Apple тратит по несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для сервиса Arcade
|Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня
|Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft
|Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух
|Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+
|Acer представила обновлённые игровые ноутбуки Predator Helios 700 и 300