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Forward Bank отчитался о получении прибыли
17:28 16.04.2019 |
Forward Bank продемонстрировал прибыль за I квартал 2019 года в размере 9 млн грн. Прибыль была получена благодаря росту комиссионного дохода в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и чистого процентного дохода на 11,2%.
По состоянию на 01.04.2019 г. регулятивный капитал Банка составляет 251,46 млн грн., уставный капитал (зарегистрированный и незарегистрированный) - 1 152,94 млн грн., средства клиентов - 1 466,0 млн грн., кредитный портфель - 1 688,2 млн грн.
Банк выполняет все нормативы ликвидности, которые установлены Национальным банком Украины относительно сберегательных банков, а именно:
на 12.04.2019 коэффициент мгновенной ликвидности (Н4) составляет 219,89% при нормативном значении - не меньше 30%;
коэффициент текущей ликвидности (Н5) составляет 127% при норме - не меньше 40%;
коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составляет 99,55% при нормативном значении - не меньше 60%.
Также, по результатам аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Forward Bank за 2018 г., банк получил положительный вывод от независимого аудитора - аудиторской фирмы «АКТИВ-АУДИТ». Согласно выводу аудитора, финансовая отчетность Банка отображает достоверно, во всех существенных аспектах финансовое положение Банка на 31 декабря 2018 года, его финансовые результаты и денежные потоки за год, который закончился указанной датой, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и соответствует требованиям о составлении финансовой отчетности.
Forward Bank входит в группу банков с иностранным капиталом согласно классификации Национального банка Украины и является членом Фонда гарантирования вкладов Украины.
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