Финансовые новости
- |
- 17.04.19
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Хозсуд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возрате ему акций ПриватБанка до 7 мая
12:19 16.04.2019 |
Хозяйственный суд Киева во вторник объявил перерыв до 7 мая 2019 года в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, стороны в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности И.Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск И.Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков - Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка - предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.
На минувшей неделе Окружной административный суд Киева также объявил перерыв до 18 апреля в деле по другому иску И. Коломойского о национализации ПриватБанка - к Нацбанку Украины, ФГВФЛ, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года. К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КС выдал первый обеспечительный приказ о запрете взыскивать квартиру автора конституционной жалобы как предмет ипотеки
|Смогут ли Порошенко и Зеленский создать широкую коалицию
|Нафтогаз не снизит цену на газ для населения
|Генпрокурор Луценко: Освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятия обвинений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Forward Bank отчитался о получении прибыли
|Укрнафта победила Россию в международном арбитраже
|Хозсуд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возрате ему акций ПриватБанка до 7 мая
|«Укрпошта» повышает тарифы на некоторые международные отправления
|В Украине ликвидировали еще один банк
|Ощадбанк одержал победу в деле на 700 миллионов с компанией «ТММ Энергобуд»
Это интересно
|Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав
|Apple тратит по несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для сервиса Arcade
|Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня
|Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft
|Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух
|Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+
|Acer представила обновлённые игровые ноутбуки Predator Helios 700 и 300