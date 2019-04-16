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«Укрпошта» повышает тарифы на некоторые международные отправления
08:20 16.04.2019 |
С начала следующего месяца цена на международные отправления «мелкий пакет» и «мешок М» изменится на 0,5 долл. для каждого отправления.
Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" с 1 мая обновит тарифы для двух категорий международных отправлений - "мелкого пакета" и "мешка М". Они будут доставляться по цене 0,5 доллара за каждое отправление, сообщает пресс-служба компании.
Тарифы на другие виды международных отправлений, в том числе заказные письма и бандероли, останутся без изменений, подчеркнули в "Укрпоште".
В "Укрпочте" отмечают, что клиенты могут сэкономить на доставке, потому что в компании действует накопительная система скидок. При оформлении отправлений через API, Личный кабинет на сайте "Укрпошты" или мобильном приложении предусмотрены скидки до 20%.
Также "Укрпошта" предлагает специальные тарифы на доставку e-commerce отправлений для доставки в Азербайджан, Казахстан, Молдову, Грузию, Беларусь, Литву, Латвию и Узбекистан. В зависимости от страны тарифы на 30-60% ниже стандартной стоимости доставки отправлений.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года «Укрпошта» повысила тарифы на доставку писем и отправлений в среднем на 15%. В частности, стоимость пересылки неприоритетных писем весом в 1 г - 3 кг возросла на 14,3%, приоритетных - на 11,1%.
Доставка отправлений в рамках услуги «Укрпошта Стандарт» весом 10 кг стоит теперь 42 грн в пределах области, 48 грн - в пределах страны (ранее было 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Для посылок весом 20 кг стоимость составляет 60 грн в пределах области, 65 грн - в пределах Украины (ранее было 54 грн и 60 грн соответственно).
При этом ограничения размеров отправления для услуги «Укрпошта Стандарт» увеличились с 50 см до 70 см, цена за адресным забором отправления - на 3 грн, до 15 грн.
Стоимость пересылки отправлений в рамках услуги «Экспресс Укрпошта» весом 10 кг составляет 49 грн в пределах области, 55 грн - в пределах страны (ранее было 44 грн и 50 грн соответственно). Для посылок весом 20 кг стоимость составляет 70 грн в пределах области, 75 грн - в пределах Украины (ранее было 64 грн и 70 грн соответственно).
Услуга «SmartBox» для размера XS в среднем подорожала на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку), для размера S - на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М - на 12, 8% (с 39 до 44 грн), для размера L - на 11,1% (с 45 до 50 грн).
В то же время в тарифе «Экспресс» отменяется доплата в 12 грн за доставку в деревню.
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