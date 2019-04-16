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В Украине ликвидировали еще один банк
08:11 16.04.2019 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Коммерческий банк "Даниэль".
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"12 апреля 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "Коммерческий банк "Даниэль" были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - сообщили в ФГВФЛ.
"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день представления документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.
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