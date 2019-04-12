Финансовые новости
- |
- 12.04.19
- |
- 14:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
АМКУ открыл дела против 20 облгазов за доначисления в платежках
13:48 12.04.2019 |
Антимонопольный комитет рассматривает дела по признакам совершения 20 операторами газораспределительных систем, контролируемых Дмитрием Фирташем, нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя АМКУ Юрия Терентьева в Facebook.
По словам Терентьева, ведется расследование против ПАО "Винницагаз", ПАО "Волыньгаз", ПАО "Днепрогаз", ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Житомиргаз", ПАО "Закарпатгаз", ПАО "Запорожгаз", ПАО "Ивано-Франковскгаз", ПАО "Киевоблгаз", ПАО "Криворожгаз", ПАО "Львовгаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Ривнегаз", ПАО "Сумыгаз", ПАО "Тисменицагаз", ПАО "Харьковгаз", ПАО "Харьковгоргаз", ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Черновцыгаз", ПАО "Черниговгаз"
"Дела начаты по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынках распределения природного газа в пределах территорий лицензионной деятельности, закрепленных за соответствующими облгазами", - рассказал глава АМКУ.
Он уточнил, что основанием для открытия дел стало доначисление облгазами вопреки Кодексу газораспределительных систем бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков.
"Такие действия облгазов приводят к несению дополнительных, необоснованных расходов потребителями", - считает Терентьев.
Он сообщил, что сейчас АМКУ проводит сбор доказательств по делам, с 18 марта продолжаются внеплановые выездные проверки указанных облгазов.
Также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Напомним, осенью 2018 года облгазы начали приводить объемы газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. Облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.
НКРЭКУ провела внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных систем, которые контролируются бизнесменом Дмитрием Фирташем, по результатам которых уже оштрафовала несколько облгазов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Несмотря на выборы. Сколько военной помощи от США получила Украина в последние дни
|Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом
|Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ открыл дела против 20 облгазов за доначисления в платежках
|Набсовет «Укрнафты» возглавил исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко
|Нафтогаз планирует направить 2,7 миллиарда на установку счетчиков газа
|В Виннице презентовали первый троллейбус собственного производства.
|ДМЗ в I кв. сократил выпуск проката более чем на четверть, чугуна почти на треть
|«Укрэлектроаппарат» до сентября-2019 выплатит дивиденды в размере 5,27 грн на акцию
|«Кузня на Рыбальском» завершила строительство очередного МБАК класса «Гюрза-М» для ВМСУ
Это интересно
|Xiaomi представила замок со сканером отпечатков пальцев для скутеров, мотоциклов и велосипедов
|Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
|Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана