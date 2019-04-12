АМКУ открыл дела против 20 облгазов за доначисления в платежках





Антимонопольный комитет рассматривает дела по признакам совершения 20 операторами газораспределительных систем, контролируемых Дмитрием Фирташем, нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя АМКУ Юрия Терентьева в Facebook.

По словам Терентьева, ведется расследование против ПАО "Винницагаз", ПАО "Волыньгаз", ПАО "Днепрогаз", ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Житомиргаз", ПАО "Закарпатгаз", ПАО "Запорожгаз", ПАО "Ивано-Франковскгаз", ПАО "Киевоблгаз", ПАО "Криворожгаз", ПАО "Львовгаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Ривнегаз", ПАО "Сумыгаз", ПАО "Тисменицагаз", ПАО "Харьковгаз", ПАО "Харьковгоргаз", ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Черновцыгаз", ПАО "Черниговгаз"

"Дела начаты по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынках распределения природного газа в пределах территорий лицензионной деятельности, закрепленных за соответствующими облгазами", - рассказал глава АМКУ.

Он уточнил, что основанием для открытия дел стало доначисление облгазами вопреки Кодексу газораспределительных систем бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков.

"Такие действия облгазов приводят к несению дополнительных, необоснованных расходов потребителями", - считает Терентьев.

Он сообщил, что сейчас АМКУ проводит сбор доказательств по делам, с 18 марта продолжаются внеплановые выездные проверки указанных облгазов.

Также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, осенью 2018 года облгазы начали приводить объемы газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. Облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.

НКРЭКУ провела внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных систем, которые контролируются бизнесменом Дмитрием Фирташем, по результатам которых уже оштрафовала несколько облгазов.