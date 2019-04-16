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Ощадбанк одержал победу в деле на 700 миллионов с компанией «ТММ Энергобуд»
07:59 16.04.2019 |
Ощадбанк отстоял свои требования на 700 миллионов к компании «ТММ Энергобуд»
Об этом говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении Укринформа.
"Верховный Суд Украины отказал ЧАО «ТММ Энергобуд» в удовлетворении кассационной жалобы на предыдущие решения судов (Юго-западного апелляционного хозяйственного суда от 29 ноября 2018 и хозяйственного суда Херсонской области от 24 апреля 2018), которыми были признаны требования Ощадбанка к ЧАО «ТММ Энергобуд» на сумму почти 700 млн грн", - говорится в сообщении.
В банке отмечают, что должник - компания «ТММ Энергобуд» - в кассационной инстанции ссылался на то, что его обязательства перед Ощадбанком якобы являются прекращенными. Как основание прекращения кредиторских требований заемщик указывал на то, что банком как обеспеченным кредитором было обращено взыскание на предмет ипотеки во внесудебном порядке путем заключения договора купли-продажи недвижимого имущества от имени банка. Это согласно ст. 36 Закона Украины «Об ипотеке» (в редакции, действовавшей на момент обжалования) имело следствием недействительность каких-либо требований по исполнению основного обязательства.
Исходя из законной и последовательной правовой позиции Ощадбанка, Верховный Суд оставил обоснованное решение в его пользу и поставил точку в этом споре. Верховный Суд оставил без изменений постановление Юго-западного апелляционного хозяйственного суда от 29 ноября 2018, в которой суд апелляционной инстанции высказал позицию, что банк реализовал право на обращение взыскания на предмет ипотеки именно на основании решения суда в соответствии с ч. 3 ст. 33 Закона Украины «Об ипотеке», а потому правовые основания для применения к спорным правоотношениям последствий, предусмотренных ч. 4 ст. 36 Закона Украины «Об ипотеке», отсутствуют.
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